JERUSALÉN (AP) — La canciller alemana Angela Merkel defendió el acuerdo nuclear con Irán, al afirmar que es mejor tener uno imperfecto que ninguno y que su país "observará muy de cerca" para asegurarse que se cumpla.

Sus comentarios en una entrevista fueron transmitidos el domingo por un canal israelí antes de que se reúna en Washington esta semana con el presidente Donald Trump, quien desea retirarse del acuerdo para el 12 de mayo a menos que Estados Unidos y los negociadores europeos acepten arreglar lo que califica de graves defectos. Aparte, el presidente francés Emmanuel Macron, también defensor del acuerdo con Irán, iniciará el lunes una visita de Estado a Washington.

El acuerdo del 2015, negociado por Estados Unidos y otras potencias mundiales, refrena el programa nuclear iraní a cambio de una reducción de las sanciones económicas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se ha opuesto vehementemente al acuerdo, al afirmar que no logra contener las ambiciones nucleares de Irán, enemigo declarado de Israel.

Merkel dijo al Canal 10 israelí que entiende las "grandes preocupaciones de Israel con relación a lo que está saliendo de Irán".

"El punto en el que estamos en desacuerdo es sobre cuál es la mejor manera de contener esto", dijo Merkel. "El primer ministro Netanyahu cree que el acuerdo nuclear con Irán no ofrece la seguridad que Israel desea. Nosotros creemos que es mejor tener este acuerdo, incluso si no es perfecto, a no tener ningún acuerdo. Seguiremos dialogando sobre esto, pero Alemania observará muy de cerca para asegurarse que este acuerdo se cumpla".

Berlín sigue siendo uno de los aliados más cercanos de Israel, pero la relación a veces se ha tensado por la expansión de asentamientos del gobierno de Netanyahu en Cisjordania y Jerusalén oriental, terrenos que Israel ganó con guerras y que los palestinos reclaman para formar un país en el futuro.

"Creo que esta situación causa algunos dolores de cabeza porque la solución de dos estados no se está facilitando a través de una política de construcción de asentamientos", dijo la canciller. "Por lo tanto, tenemos una diferencia de opinión".