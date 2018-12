Mayfield no se disculpa por sus actitudes con los Browns

En esta imagen del 23 de diciembre de 2018, el quarterback de los Browns de Cleveland Baker Mayfield se prepara para lanzar un pase en el segundo cuarto del juego ante los Bengals de Cincinnati en Cleveland. (AP Foto/David Richard, Archivo) less En esta imagen del 23 de diciembre de 2018, el quarterback de los Browns de Cleveland Baker Mayfield se prepara para lanzar un pase en el segundo cuarto del juego ante los Bengals de Cincinnati en Cleveland. ... more Photo: David Richard, AP Photo: David Richard, AP Image 1 of / 1 Caption Close Mayfield no se disculpa por sus actitudes con los Browns 1 / 1 Back to Gallery

BEREA, Ohio, EE.UU. (AP) — Baker Mayfield seguirá siendo él mismo.

Asediado por las críticas después de incitar al ex entrenador de los Browns Hue Jackson en los últimos minutos del triunfo de Cleveland sobre Cincinnati, Mayfield reiteró que no es “un quarterback que encaje en el molde” y no le importa la percepción que proyecta fuera del camerino.

Después de completar un pase de 66 yardas ante los Bengals, Mayfield clavó la mirada en Jackson durante varios segundos mientras continuaba corriendo en el terreno.

Mayfield defendió el miércoles sus acciones, al decir que no planea cambiar su comportamiento. El jugador de 23 años dijo: “No intento ser como nadie más. He sido así y eso me ha llevado hasta donde estoy. No intento obtener la aprobación de nadie”.

Mayfield ha llevado a los Browns a su mayor transformación respecto a la temporada previa en la historia de la franquicia, y lo hizo como novato.

Los Browns tomaron a Mayfield con la primera selección del pasado draft y el quarterback les ha respondido con 24 pases de touchdown y seis triunfos en 12 inicios.