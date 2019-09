Mayfield, críticas y penurias en el inicio de la campaña

El quarterback de los Browns de Cleveland, Baker Mayfield (6), lanza un pase durante la primera mitad de un juego de la NFL contra los Rams de Los Ángeles, el domingo 22 de septiembre de 2019, en Cleveland. (AP Foto/David Dermer) less El quarterback de los Browns de Cleveland, Baker Mayfield (6), lanza un pase durante la primera mitad de un juego de la NFL contra los Rams de Los Ángeles, el domingo 22 de septiembre de 2019, en Cleveland. ... more Photo: David Dermer, AP Photo: David Dermer, AP Image 1 of / 1 Caption Close Mayfield, críticas y penurias en el inicio de la campaña 1 / 1 Back to Gallery

BEREA, Ohio, EE.UU. (AP) — Baker Mayfield se encuentra asediado.

Luego de sólo tres partidos en su segunda temporada, el confiado y altivo quarterback de Cleveland navega entre las penurias y las críticas. No ha cumplido con las expectativas — incluidas las suyas — y su desempeño global es duramente cuestionado por los fanáticos, periodistas y al menos un exentrenador de la NFL, conocido por sus declaraciones y decisiones polémicas.

Luego que los Browns cayeron a una marca de 1-2 con una derrota el domingo ante los Rams de Los Ángeles, el exentrenador de Jets y Bills, Rex Ryan, quien ahora trabaja como analista para ESPN, llegó a considerar que Mayfield está “sumamente sobrevalorado”.

El miércoles, Mayfield devolvió el golpe.

“No importa”, respondió cuando le preguntaron si comentarios negativos como los de Ryan le motivan. “En las sabias palabras de Freddie Kitchens (entrenador en jefe de Cleveland), ‘si no vistes de anaranjado y café no importas’, y Rex Ryan no tiene colores algunos en este momento por una razón. Así que está bien”.

Ryan no dirige desde que fue despedido en 2016 por Buffalo luego de tener registro de 15-16 en dos temporadas.

Antes, Kitchens defendió a Mayfield al decir que Ryan estaba errado al describir al exseleccionado número uno en el draft como un “quarterback de una lectura”.

“No está en nuestro edificio, no tiene idea de lo que estamos haciendo”, sostuvo Kitchens. “¿Es un quarterback de una sola lectura? No, no lo es. Quiero decir, es una locura siquiera decirlo”.

La valoración de Ryan podría haber sido severa, pero no puede negarse que Mayfield ha tenido su cuota de problemas hasta ahora en la temporada.

Su tasa de pases completos ha caído de 63,8 por ciento en 13 partidos como novato titular a 56,9. Sólo ha lanzado tres pases de touchdown, por cinco intercepciones. En ocasiones, el atleta de 24 años ha retenido el balón demasiado tiempo esperando a que los receptores estén abiertos, o ha huido demasiado rápido de la bolsa de protección para improvisar.

Mayfield se puso más a la defensiva cuando le preguntaron si estaba renunciando a las jugadas antes de lo que debería.

“¿Tomaste eso directo de los comentaristas o qué?”, respondió a un reportero. “Hubo una jugada en la que sentí que podía mantenerme allí. Aparte de eso, está es la cuestión: la gente va aplaudir cuando extendí una jugada para escapar. Y si dejó la bolsa de protección demasiado pronto, van a insistir en ello.

“Realmente no podría importarme menos. Voy hacer mi trabajo como dije y continuar mejorando”.

Kitchens consideró que Mayfield mejoró el domingo y cree que ésa será la tendencia en adelante mientras se ajusta a nuevos esquemas.

“Va a seguir mejorando”, aseguró Kitchens. “Apenas concluyó su primer año de fútbol americano, el otro día llegó a 16 partidos. No siento pánico. No voy a caer en pánico sobre nada acerca de nuestro programa”.