ARCHIVO - Foto de archivo, 24 de octubre de 2018, de la primera ministra británica Theresa May en su residencia de 10 Downing Street, Londres. May dijo el lunes 12 de noviembre de 2018 que la respuesta de Occidente al envenenamiento del exespía ruso Serguei Skripal en Inglaterra perjudicó gravemente al espionaje ruso. (AP Foto/Matt Dunham, file) less