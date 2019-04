Martha Higareda sabe lo que es tener un bochorno en una boda

Los actores mexicanos Memo Dorantes, izquierda, y Martha Higareda, durante la promoción de su película "No manches Frida 2" posan para un retrato durante una entrevista en la Ciudad de México el miércoles 8 de abril de 2019. La cinta se estrena en México el 11 de abril. (Foto AP/Berenice Bautista)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los chicos problema del colegio Frida Kahlo están de regreso con el profesor exconvicto Zequi, quien está por casarse con la recatada maestra Lucy en la segunda entrega de “No manches Frida”.

Lucy (Martha Higareda) le hace prometer a Zequi (Omar Chaparro) que no beberá alcohol la víspera de su boda en su despedida de soltero, pero él cae en la tentación y llega al altar con una resaca enorme. Las cosas salen tan mal que el enlace se cancela y Lucy rompe con él en los primeros minutos de la cinta, que se estrena el jueves en México.

Higareda, quien en la vida real está casada con el actor estadounidense Cory Brusseau, sabe lo que es pasar por un momento vergonzoso en una boda, aunque por suerte no era la suya.

La actriz contó que una vez llevaba rato divirtiéndose de lo lindo en un matrimonio al que fue invitada en el Bosque de Chapultepec cuando una amiga la llamó a preguntarle dónde estaba.

“Yo (le dije), ‘aquí bailando, ¿dónde estás tú?’. Y de repente pues, ‘no Martha, ¡te metiste a la boda incorrecta!’”, dijo entre risas el lunes en una entrevista en la Ciudad de México, aclarando que se le había hecho raro no reconocer a nadie pero que pensó que podía tratarse de la familia del novio.

“Como era una de esas bodas tan grandes, la novia se veía a lo lejos y pensé ‘ahorita me acerco’. Y claro, me acerqué y no era”, agregó.

Las expectativas para “No manches Frida 2” son altas pues la primera entrega, dirigida por Nacho G. Velilla y basada en la alemana "Fack ju Göhte", fue un éxito de taquilla en México y Estados Unidos en 2016. La segunda, del mismo director, se estrenó el 15 de marzo en Estados Unidos y desde entonces ha recaudado 8,7 millones de dólares.

Mientras que en la primera Zequi sale de prisión y quiere recuperar un tesoro enterrado en el terreno del Frida Kahlo, la segunda se enfoca en los traviesos alumnos del colegio, que deben ganar una serie de competencias en un viaje a la playa para ayudar a mejorar su rendimiento escolar, que es el más bajo de la zona, o de lo contrario la escuela corre el riesgo de cerrar.

Lucy tiene casi asegurado el triunfo con sus alumnos de ajedrez, pero Zequi no sabe cómo hacer que los chicos se coordinen para la competencia de danza. Higareda, quien se luce bailando en una escena de la cinta, conoce muy bien los concursos de baile, pues estudió danza folclórica mexicana y llegó a ganar competencias estatales.

“Obviamente bailé Tabasco (de donde es originaria), Veracruz, Jalisco, Sonora, Quintana Roo, Yucatán, muy mexicano”, dijo orgullosa.

El actor Memo Dorantes, quien interpreta a Romo, uno de los estudiantes del Frida que está más preocupado por bailar en un club nocturno que por ganar la competencia, dijo que sabe moverse bastante bien en parte gracias a sus raíces.

“Mi mamá es de Honduras y mi abuelo era italiano, hay una mezcla rara y siempre con mi mamá bailábamos merengue, bachata, salsa”, expresó con entusiasmo junto a la coprotagonista. “La música siempre ha estado en mí".

En la película las cosas se complican cuando Zequi descubre que el profesor de danza de la escuela con la que compiten es un exnovio de Lucy más guapo que él, con alumnos más disciplinados y coreografías increíbles. Y Lucy no tarda en sentirse atraída por Mario, porque donde hubo fuego...

“Lo interesante que pasa con Lucy es que dice ‘yo no te voy a esperar, voy a seguir adelante y si tú me quieres reconquistar allá tú’, y eso es lo que yo creo que como mujer tienes que demostrar, dependiendo de la situación obviamente, demostrar esa dignidad y ese orgullo que tienes de ser mujer y decir ‘la vida sigue y aquí yo me amo a mí misma’”, dijo Higareda.

¿Podrá Zequi lograr que lo perdonen o por lo menos hacer que los estudiantes completen una coreografía?

“Hay que darle la oportunidad a la gente de que demuestre con hechos los errores y las lecciones que aprendió”, dijo la actriz.

Dorantes agregó: “A veces nos negamos a aprender porque queremos comernos el mundo y sin duda los adultos nos enseñan que hay que ser pacientes”.