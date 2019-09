Man United cae 2-0 ante West Ham; sigue sin ganar de visita

Scott McTominay, del Manchester United, se lleva una mano a la nuca tras la derrota ante el Weste Ham United, el domingo 22 de septiembre de 2019 (AP Foto/Leila Coker) Scott McTominay, del Manchester United, se lleva una mano a la nuca tras la derrota ante el Weste Ham United, el domingo 22 de septiembre de 2019 (AP Foto/Leila Coker) Photo: Leila Coker, AP Photo: Leila Coker, AP Image 1 of / 1 Caption Close Man United cae 2-0 ante West Ham; sigue sin ganar de visita 1 / 1 Back to Gallery

LONDRES (AP) — Manchester United cayó el domingo por 2-0 ante el West Ham para extender a siete partidos su racha sin ganar como visitante en la Liga Premier.

La mala racha de los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer se remonta a la temporada anterior.

Para colmo, el United perdió a Marcus Rashford, quien se marchó de la cancha renqueando al comienzo del segundo tiempo, luego que Andriy Yarmolenko había dado la ventaja a los locales a los 44 minutos.

Aaron Cresswell hizo el segundo tanto de los Hammers, mediante un tiro libre combado a los 84.

Anthony Martial está ya marginado por una lesión, mientras que el joven Mason Greenwood se encuentra enfermo. En estas circunstancias, los Red Devils finalizaron el duelo sin un delantero reconocido y encomendaron labores de ataque a Jesse Lingard.

La temprana salida de Rashford generará más cuestionamientos a las transferencias realizadas por el United para esta campaña. El club optó por no contratar a un refuerzo de Romelu Lukaku.

West Ham tiene 11 puntos en seis partidos, tras ganar tres de cuatro cotejos. United acumula tres unidades menos, en una campaña en que la misión de Solskjaer es hacer que su equipo regrese a los primeros cuatro puestos, que conceden pasajes para la Liga de Campeones.

José Mourinho, destituido en diciembre y reemplazado por Solskjaer, no se guardó las críticas como comentarista de la TV durante el partido.

“Estábamos mal la temporada pasada, pero no veo mejora alguna en ésta, ni siquiera con tres nuevos jugadores”, recalcó Mourinho en Sky Sports. “Tengo que decir que son jugadores con un impacto positivo. Me gustan los tres y pienso que aportan calidad al equipo. Pero como conjunto, éste no me gusta en absoluto. No me sorprende el resultado y no creo que Ole pueda rescatar muchos aspectos positivos del partido”.

En otro encuentro, el portugués Diogo Jota anotó en los descuentos para restarle algo de presión a su compatriota, el estratega Nuno Espírito Santo. Wolverhampton Wanderers rescató un empate 1-1 en su visita a Crystal Palace.

Parecía que los dirigidos por Roy Hodgson ganarían de nuevo como locales en el Sethurst Park. Tomaron la ventaja con un autogol de Leander Dendocker a los 46 minutos.

Pero un error de la zaga permitió que los visitantes igualaran en la última jugada del duelo.

Los Wolves frenaron una racha de tres derrotas consecutivas.