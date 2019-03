Machado impresiona a los Padres con su IQ beisbolero

PEORIA, Arizona, EE.U. (AP) — El receptor de los Padres de San Diego, Austin Hedgers, quería ver a Manny Machado hacer jugadas acrobáticas en tercera base y conectar jonrones cruciales. Lo que Hedgers ha advertido esta pretemporada de su nuevo compañero es su inteligencia.

“Todo mundo sabe que tiene esa capacidad”, declaró Hedges en referencia a la antesala defensiva del dominicano ganador del Guante de Oro. “Me parece que la gente ve la cosas que Dios da pero no ve lo que nosotros; el trabajo que él dedica y la manera como estudia el encuentro; hay que tener un jugador muy talentoso y convertirlo indiscutiblemente en el pelotero más grande en este deporte en este momento”.

La actual pretemporada de Machado es su primera con los Padres después de que firmara en febrero un contrato de 300 millones de dólares por 10 campañas. La campaña anterior tuvo bateo de .297, 37 cuadrangulares y 107 carreras producidas.

“Jugué contra él durante años y su talento habla por sí solo”, declaró el segunda base de los Padres, Ian Kinsler. “Hay que entender su capacidad en el terreno de juego, que puede impactar en el partido en muchas formas distintas tanto a la ofensiva como la defensiva, y que es un corredor inteligente”.

Machado, de 26 años, también aporta ánimo. Cuando el dominicano Fernando Tatis Jr. corrió a toda velocidad desde primera base para anotar en la sexta entrada el viernes en la noche, Machado salió brincando de la cueva para festejar la jugada.

“Él ha sido un gran compañero de equipo”, declaró el piloto de los Padres, Andy Green. “Tengo la expectativa de que estará activo todas las temporadas por venir”.

El impacto de Machado podría ser más importante tras bambalinas.

“Lo que más me ha impresionado de él no es su accionar físico”, dijo Hedgers. “No son sus grandes jugadas en la tercera base, su gran bateo, sino su visión del partido en cámara lenta. He intentado apartarme poco de mis labores para tener alguna conversación con él, durante los partidos, antes y después de los encuentros, en cualquier momento. ‘Oye, ¿cuál fue tu proceso mental en esta jugada, en este turno de bateo’’”.

El viernes, Machado manejó con destreza un roletazo de Marck Reynolds, de los Rockies de Colorado, Atrapó la pelota con la mano desnuda y la lanzó para poner out a Reynolds.

El sábado, contra los Angelinos de Los Ángeles, Machado pegó un doble en la primera entrada y anotó un out después gracias al cuadrangular del dominicano Francy Cordero. Machado también conectó un elevado al centro que fue out en el tercer episodio y consiguió sencillo en el cuarto.