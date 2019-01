Los demócratas tienen plan para financiar gobierno, sin muro

Fotografía del Pórtico Norte de la Casa Blanca en Washington, el viernes 28 de diciembre de 2018. Una semana y media después del comienzo de un cierre parcial del gobierno federal estadounidense, los representantes demócratas lanzaron su plan para reabrir el gobierno sin aprobar fondos para el muro fronterizo del presidente Donald Trump. (AP Foto/Alex Brandon)

WASHINGTON (AP) — Una semana y media después de que comenzara un cierre parcial del gobierno federal estadounidense por falta de la aprobación de un presupuesto, los representantes demócratas lanzaron un plan para que se reanuden las operaciones sin aprobar fondos para el muro fronterizo que propone el presidente Donald Trump.

Al mismo tiempo, Trump pasaba trabajos para tratar de romper el estancamiento antes de que concluya el monopolio republicano del Congreso.

Los demócratas lanzaron el lunes dos propuestas de ley para financiar las agencias del gobierno cerradas y que miles de trabajadores federales puedan regresar a sus labores. Los representantes planeaban aprobarlas en cuanto el nuevo Congreso inicie sesiones el jueves, uno de los primeros actos después de que los demócratas retomen el control de la Cámara de Representantes, dijo un asistente que pidió no ser identificado.

No estaba claro si el Senado, bajo control republicano, está sopesando las propuestas demócratas ni si Trump las firmaría.

Donald Stewart, vocero del líder senatorial Mitch McConnell, dijo que los republicanos no votarán por nada sin respaldo del presidente. "Es simple: El Senado no le va a enviar al presidente algo que éste no va a firmar", dijo.

Incluso si es solamente simbólica, la aprobación de las propuestas en la Cámara de Representantes aplicaría nuevas presiones sobre Trump. Al mismo tiempo, funcionarios del gobierno dijeron que Trump no tiene apuros para resolver el punto muerto.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de preservar el anonimato, dijeron que tras sus amenazas de cerrar el gobierno si no recibía fondos para el muro, Trump cree que la ciudadanía está de su parte o al menos sus partidarios.

Trump pasó el fin de semana diciendo que los demócratas debían regresar a Washington a negociar y lanzando provocaciones en Twitter. Contradijo declaraciones de sus colaboradores al decir que aún quiere construir un muro fronterizo de concreto.

A pesar de lo dicho públicamente por tres confidentes, Trump insistió el lunes en que quiere construir un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. "NUNCA SE ABANDONÓ un muro de concreto", tuiteó.

El martes por la mañana, tras publicar en Twitter un mensaje de Año Nuevo "PARA TODO EL MUNDO, incluso A LOS DETRACTORES Y LOS MEDIOS DE NOTICIAS FALSAS", Trump tuiteó: "Los demócratas, como sospechaba yo, no han designado fondos para un nuevo Muro. ¡Qué imaginativos! El problema es que, sin Muro no puede haber Seguridad Fronteriza real".

La Casa Blanca no respondió a pedidos múltiples de comentarios sobre las propuestas demócratas. Los senadores republicanos se fueron de vacaciones sin votar por ninguna iniciativa hasta que todas las partes, incluso Trump, estén de acuerdo. Los legisladores estaban exasperados porque Trump rechazó sus propuestas previas.

El periodista de The Associated Press Kevin Freking contribuyó a este despacho.