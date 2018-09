Los campeones Eagles: ¿Dinastía o éxito pasajero?

ARCHIVO - En esta foto del 21 de agosto de 2018, el quarterback de los Eagles de Filadelfia Carson Wentz y el entrenador Doug Pederson charlan durante un entrenamiento. (AP Foto/Matt Rourke) ARCHIVO - En esta foto del 21 de agosto de 2018, el quarterback de los Eagles de Filadelfia Carson Wentz y el entrenador Doug Pederson charlan durante un entrenamiento. (AP Foto/Matt Rourke) Photo: Matt Rourke, AP

ARCHIVO - En esta foto del 4 de febrero de 2018, los jugadores de los Eagles de Filadelfia, Chris Maragos, Brandon Graham, Fletcher Cox, Malcolm Jenkins y Carson Wentz, desde la izquierda, caminan previo al Super Bowl 52 en Minneapolis. (AP Foto/Matt Slocum) less ARCHIVO - En esta foto del 4 de febrero de 2018, los jugadores de los Eagles de Filadelfia, Chris Maragos, Brandon Graham, Fletcher Cox, Malcolm Jenkins y Carson Wentz, desde la izquierda, caminan previo al ... more Photo: Matt Slocum, AP

Photo: Matt Rourke, AP Image 1 of / 2 Caption Close Los campeones Eagles: ¿Dinastía o éxito pasajero? 1 / 2 Back to Gallery

La última vez que un equipo revalidó su título del Super Bowl, Carson Wentz acababa de cumplir 13 años.

Los Patriots fueron ese equipo, venciendo a los Eagles de Filadelfia en 2005. Nueva Inglaterra intentó lograrlo en el partido disputado en Minneapolis en febrero pasado, pero sucumbieron ante los Eagles.

Repetir un campeonato en la NFL no es fácil y la historia no está del lado de Filadelfia. Después de todo, si los equipos favoritos tuvieran vía libre al título, los Eagles no estarían siquiera en posición de defender su campeonato.

Pero los Eagles desafiaron los pronósticos el año pasado con su sorpresivo paso hacia el primer Super Bowl en la historia de la franquicia y está preparado para hacerlo de nuevo esta campaña.

El problema para Filadelfia es que tal vez deba hacerlo, al menos en las primeras semanas, por el camino más complicado: Sin Wentz, quien aún se recupera de una operación de ligamentos en la rodilla izquierda que lo ausentó de la mágica postemporada de 2017.

Sumándose a los obstáculos que enfrentarán los Eagles está la partida del arquitecto de la tercera mejor ofensiva de 2017 y una pieza importante en el desarrollo y éxito de Wentz, el coordinador ofensivo Frank Reich, el nuevo entrenador de los Colts.

Pero ante cada obstáculo que se les presenta, los Eagles parecen tener una solución.

Ante la posible ausencia de Wentz el equipo se aferró a conservar al suplente Nick Foles, quien fue nombrado el Jugador Más Valioso del pasado Super Bowl, aun cuando los Eagles tenían la posibilidad de vender caro en el mercado a un jugador que no sería titular.

Los Vikings y los Rams, primero y tercer lugar de la NFC la campaña anterior respectivamente, hicieron grandes movimientos para rebasar a los Eagles. Minnesota adquirió al quarterback más codiciado del mercado, Kirk Cousins, mientras que Los Ángeles obtuvo al defensive tackle Ndamukong Suh, al wide receiver Brandin Cooks y a los cornerbacks Marcus Peters y Aqib Talib.

Los Eagles respondieron a todos esos movimientos apuntalando su ya talentosa línea defensiva con las adquisiciones de Haloti Ngata y Michael Bennett, y no solo recuperarían a Wentz sino que también vuelven el estelar tackle Jason Peters y el linebacker Jordan Hicks, quienes se ausentaron gran parte de la campaña anterior a causa de las lesiones.

En papel, los Eagles llegan revitalizados a la lucha por defender su cetro en febrero próximo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Solo hay una pequeña gran variante. Se enfrentarán a lo desconocido en 2018: la presión que pesa sobre el campeón, algo con lo que no tuvieron que lidiar en su improbable camino al título.

CAMBIOS EN LA CUPULA

Apenas en 2016, Doug Pederson llegó a Filadelfia para encabezar la reconstrucción de los Eagles y le tomó dos campañas cambiar esa misión por la etiqueta de campeón del Super Bowl. Para esta nueva temporada, hay siete equipos que estrenan entrenador a fin de acelerar la renovación y dar el siguiente paso. Aparte de Reich con los Colts, están Mike Vrabel (Titans), Jon Gruden (Raiders), Pat Shurmur (Giants), Matt Patricia (Lions), Matt Nagy (Bears) y Steve Wilks (Cardinals).

De esos equipos, solo los Titans estuvieron en playoffs la campaña anterior y junto con Detroit fueron los únicos que finalizaron con marca ganadora (9-7). Por otro lado, solo Gruden llega con experiencia previa en el cargo, incluyendo un campeonato con Tampa Bay, pero sin haber tenido las riendas de un equipo desde 2008.

NUEVOS QUARTERBACKS

Wentz y Foles son la mejor evidencia de que un quarterback de calidad puede ser la pieza faltante en el rompecabezas de un campeonato. También son evidencia de que toda reconstrucción inicia detrás del centro.

Esta campaña, hay ocho conjuntos que siguen los pasos de los Eagles e hicieron cambios en la posición más importante del equipo: el quarterback.

Los Bills, Chiefs, Vikings, Jets, Browns, Cardinals, Broncos y Redskins estrenan un pasador, mientras que Dolphins y Colts recuperaron respectivamente para esta temporada a Ryan Tannehill y Andrew Luck, quienes se ausentaron durante todo 2017 por lesiones. Además, Tampa Bay iniciará la campaña con Ryan Fitzpatrick en los controles debido a la suspensión a Jameis Winston.

Tres de esos equipos, los Bills (Nathan Peterman), Chiefs (Patrick Mahomes) y Vikings, estuvieron en playoffs el año pasado y, luego de caer en la Final de la NFC, Minnesota apostó por Cousins para ser la última pieza que se traduzca en el primer Super Bowl de la franquicia.

En el caso de los Jets, el novato Sam Darnold encabeza el proceso de reconstrucción a corto plazo, mientras que Tyrod Taylor (Browns) y Sam Bradford (Cardinals), llegan como tutores a los prometedores novatos Baker Mayfield y Josh Rosen, respectivamente.

En tanto, los Broncos y Redskins pretenden que Case Keenum y Alex Smith, respectivamente, sean los eslabones faltantes rumbo a la postemporada en equipos que cuentan con un talentoso reparto.

POLÉMICA CON EL HIMNO

La liga y el sindicato de jugadores siguen sin ponerse de acuerdo sobre un reglamento esta temporada sobre las protestas durante el himno. Inicialmente, la NFL ordenó que todos se pusieran de pie al costado de la cancha cuando se entone el himno o se quedaran en el vestuario.

“La NFL mantiene un dialogo constructivo con la Asociación de Jugadores de la NFL sobre el himno y la temática de la equidad y justicia social que preocupan a muchos estadounidenses”, dijo el portavoz de la liga Brian McCarthy en un correo electrónico.