Los B-52s salen de gira por 40 aniversario

NUEVA YORK (AP) — Los B-52s festejan este año su 40 aniversario, pero también podrían celebrarlo el próximo por si no alcanzaron ya ese hito.

No hay matemáticas engañosas aquí, es simplemente decidir qué representa el origen de la banda surgida en Athens, Georgia.

El vocalista Fred Schneider considera 2018 como su aniversario de rubí. "Son 40 años desde que salió nuestro primer sencillo”, dijo. Ese fue el año en el que lanzaron "Rock Lobster".

La otra vocalista de la banda, Kate Pierson, interpreta su aniversario de una manera más liberal.

“Comenzamos en 1976 ensayando y dimos nuestro primer concierto el Día de San Valentín en 1977, así que podemos contar los 40 desde entonces o 40 desde 1979 cuando hicimos nuestro primer disco", dijo la cantante en referencia a su álbum homónimo.

Agregó: “Es flexible, estamos aprovechando el 40 aniversario porque es flexible”.





Kate Pierson, izquierda, y Fred Schneider de The B-52s posan para un retrato en Nueva York como parte de las celebraciones por su 40 aniversario el 21 de junio de 2018. (Foto Christopher Smith/Invision/AP)

Aunque la fecha real podría ser una "Cosmic Thing" (cosa cósmica), como el título de su quinto álbum y su exitosa canción, no hay discrepancias en su reputación como “la mejor banda de fiesta del mundo” que ha florecido desde finales de la década de 1970.

Pero aunque su sonido se mantuvo animado, la banda tuvo algunos días oscuros, especialmente por la pérdida de su miembro fundador Ricky Wilson, quien murió de sida en 1985. Era el hermano mayor de la vocalista Cindy Wilson.

“Siempre habrá momentos buenos y malos en 40 años, y la muerte de Ricky en 1985 fue definitivamente un momento en el que pensamos que no podíamos continuar. La gente siempre nos pregunta ‘¿se imaginaban que durarían 40 años? Y ese parecía el final”, dijo Pierson.

Pero lograron resurgir con "Cosmic Thing", su álbum más exitoso hasta la fecha, y su más grande éxito, "Love Shack", en 1989. Pierson atribuye su longevidad a su amistad por encima de todo.

“Todos mantuvimos nuestras conexiones y nuestra amistad todos estos años. Todavía nos caemos bien, nos queremos y entendemos que esa fue una manera de sanar y una manera de incluir nuevamente a Rick en la mezcla. Creo que muchas de las canciones nos recuerdan a esa época en Athens con Ricky", dijo Pierson.

La cantante bromea sobre lo que pasaría si la banda tratara de tener éxito ahora. “Iríamos a 'The Voice' y nos eliminarían en el primer episodio, probablemente”, dijo.

En cuanto a la gira, la banda dijo que los fans pueden esperar algunas canciones más oscuras como “Wig" pero también sus éxitos.

"No vamos a decir, 'lo sentimos, esperamos que lo entiendan, pero no vamos a cantar 'Rock Lobster' o 'Love Shack' o 'Roam''", dijo Pierson. "No. Vamos a incluir esas”.

