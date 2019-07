Las “Golden Girls” mantienen su popularidad 35 años después

En esta foto del 25 de diciembre de 1985, las estrellas de "The Golden Girls" _ de izquierda a derecha Estelle Getty, Rue McClanahan, Bea Arthur y Betty White _ posan durante un receso en la grabación de la serie en Hollywood, California. (AP Foto/Nick Ut, Archivo)

Alexandra Wilkinson tenía sólo 2 meses cuando "The Golden Girls" (“Los años dorados”) llegó a su fin en 1992.

Pero se convirtió en una fan el año pasado mientras tomaba un curso llamado "Mujeres y envejecimiento: Lecciones de Los años dorados" en la Universidad Estatal de California, Long Beach. Ahora ve episodios de la serie en el servicio de streaming Hulu. Tiene una camiseta de "The Golden Girls" y, cuando se graduó recientemente de una maestría en gerontología, decoró su birrete con una foto del personaje de Sophia junto con la emblemática expresión sarcástica siciliana "¡Imagínate!”

"Me impresionó que este programa de TV de antes que yo naciera realmente resonaba con tantos de los temas que estoy aprendiendo ahora", dijo Wilkinson, de 27 años. "Ni siquiera importa de qué están hablando o que sea un concepto serio o no. Sus personalidades sencillamente encuentran la manera de abordarlo todo con humor".

La clase, que terminó su segundo año en mayo, es el ejemplo más reciente de la sorpresiva longevidad que Dorothy, Blanche, Rose y Sophia han tenido en la cultura pop.

La serie laureada con el premio Emmy giraba en torno a cuatro mujeres mayores viviendo juntas en Miami. Era protagonizada por Bea Arthur, Rue McClanahan, Estelle Getty y Betty White, la única sobreviviente del elenco a sus 97 años (White, a través de su agente, declinó una solicitud para ser entrevistada). Se transmitió por la cadena NBC de 1985 a 1992.

Sin embargo, tan sólo en los últimos años ha habido una ola de mercancía, desde juegos de trivialidades hasta mascotas Chia. Funko, conocida por sus muñecos Pop de ciencia ficción y personajes de fantasía, creó figuras de las estrellas de "The Golden Girls", un cereal de edición limitada y, más recientemente, dispensadores de caramelos PEZ. En el 2015, un admirador construyó un escenario de Lego no oficial de las mujeres en su casa. El próximo febrero, un crucero con tema de "The Golden Girls" zarpará desde (¿dónde más?) Miami.

Marsha Posner Williams, coproductora de las primeras tres temporadas de la serie, dijo que los creadores simplemente se dispusieron a contar historias sobre un segmento de la población que a menudo es ignorado.

"Fue una manera de mostrar que aun cuando uno llega a cierta edad, uno no está muerto", dijo Williams. “Uno está lleno de vida, lleno de risa, lleno de sarcasmo y puede ser muy alegre".

A diferencia de la moda de los 80 que puede verse en el programa, el diálogo se mantiene vigente, dijo Williams, y resuena con mucha gente, desde la comunidad gay hasta los millennials.

"Todos los temas son tan reales que hablan de ello, aun cuando fue hace 35 años", señaló.

H. Alan Scott, de Los Ángeles, presenta desde hace cuatro años un podcast sobre "The Golden Girls" llamado "Out On the Lanai", una referencia al patio donde las mujeres a menudo conversaban. También monta shows drag como Sadie Pines, un guiño al ficticio asilo de ancianos Shady Pines donde Sophia solía vivir.

Califica la serie como "eterna de muchas maneras porque ellas no necesariamente hablaban de actualidad en los chistes que hacían".

Maria Claver, una profesora de gerontología que creó la clase en la CSU Long Beach con su colega Long Wang en 2018, piensa que la nostalgia es una de las razones por las cuales "The Golden Girls" ha perdurado. Muchos seguidores que vieron el programa cuando se transmitió originalmente ahora enfrentan sus propios años dorados. Y los episodios han servido como ilustraciones útiles para sus estudiantes.

"Creo que una de las fortalezas de una serie como ‘Golden Girls' es que a veces puedes abordar temas incómodos o difíciles con humor", dijo Claver. "Creo que eso hace que los estudiantes se sientan cómodos de hablar de cosas como la sexualidad entre las mujeres mayores".

La clase semanal toca temas como la menopausia, la adicción, la sexualidad, la demencia y el cuidado de ancianos. Claver y Wang presentan un episodio relevante y entonces dirigen una discusión. Han tenido oradores invitados que incluyen a Williams.

Claver, quien se considera una súper admiradora de la serie, también se regocija de mostrarle a sus alumnos su valor como pieza de entretenimiento.

"Es emocionante presentársela a algunos de los estudiantes más jóvenes y para el final del semestre, verlos decir '¡Por Dios! Soy totalmente una Dorothy'", dijo Claver.

Wilkinson, la recién graduada, contó que se puede reír viendo la serie aún sin conocer a un actor invitado como Burt Reynolds.

"Claro que hay referencias que no entiendo del todo, como cuando mencionan a un músico o mencionan a un actor del que nunca he oído", dijo Wilkinson. "Pero por alguna razón, el modo en que lo hacen es divertidísimo".

A Williams le encanta que "The Golden Girls" siga encontrando un nuevo público.

"Todos hacemos proyectos en los que desearíamos que no aparecieran nuestros nombres", dijo. "Pero, si uno tiene suerte, tiene uno en su carrera del que está orgullosísimo".

