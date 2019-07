La pesista Rodríguez da 1er oro a Venezuela en Lima

LIMA (AP) — Hace poco más de tres años, Génesis Rodríguez lloraba de tristeza, en medio de una situación ignominiosa. Ahora lo hace de alegría, en el podio de los Juegos Panamericanos.

Luego de perderse los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro por dopaje, la levantadora de pesas le dio a Venezuela el domingo su primer oro en Lima, en la división de 55 kilogramos y con una dominante actuación.

Rodríguez logró un récord en arranque y empató otro en envión para totalizar 212 kilogramos. Superó a la colombiana Yenny Sinisterra, quien se resignó a la plata con 204 kilogramos, y a la mexicana Ana López Ferrer, quien se apoderó del bronce con un acumulado de 202, durante la prueba realizada en el Coliseo Mariscal Cáceres de esta ciudad.

“Lo di todo en la competencia para lograr el triunfo y por eso lloré”, dijo Rodríguez, quien durante la ceremonia de premiación fue invadida por las emociones al escuchar su himno.

Las lágrimas rodaron por sus mejillas.

“Fue un acumulado de emociones porque llegar aquí no fue fácil, fue una experiencia dura pero le doy gracias a Dios porque he podido levantarme de todos los obstáculos y hoy tengo esta medalla; creo que mi llanto fue el reflejo de mis emociones”, indicó Rodríguez, castigada el 27 de julio del 2016, cuando faltaban sólo ocho días para que arrancaran los Olímpicos de Río, que serían los primeros de su carrera.

La Federación Internacional de su deporte la castigó por dar positivo de isometepteno, una sustancia que Rodríguez afirma haber tomado por error para combatir la migraña.

“No hay excusas, por eso dije hace tres años que volvería una Génesis más fuerte y con ganas de triunfar y llegar a Tokio”, agregó. “Esta medalla es para todos aquellos que creyeron en lo que dije y para los que no, porque fue muy duro llegar a Lima”.

La atleta criolla está acostumbrada a lidiar contra la adversidad. Cuando tenía 12 años murió su padre y cuando tenía 14 perdió a su madre y encontró en el levantamiento de pesas el refugio perfecto.

Superar un castigo por dopaje parece nada comparado con eso.

“Yo entonces dije que no me rendiría fácil porque no sé cómo hacerlo, yo sabía que no hay nada que no pudiera vencer”, agregó. “La medalla va justamente para esos ángeles que tengo en el cielo y que desde allá me están cuidando”.

Rodríguez, de 25 años, llegó a Lima con la mejor marca del año y tras ganar dos medallas de oro en 2018, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en Barranquilla, Colombia.

Se colgó una medalla de plata en los Panamericanos de Toronto 2015 pero se perdió la cita en Río.

En su segundo intento en arranque, Rodríguez levantó 96 kilogramos para superar la marca previa por un kilo. En envión, también en su segundo intento, logró levantar 116 kilogramos para igualar la marca vigente.

Venezuela compite en Lima con 287 atletas y sus dirigentes dijeron que aspiran a un mínimo de ocho medallas de oro.

Rodríguez ya les dio la primera.