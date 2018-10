Líder catalán emite ultimátum a gobierno español

El presidente catalán Quim Torra, centro, aplaude frente a una gran bandera independentista durante un acto en Sant Julia de Ramis, España, 1 de octubre de 2018. Es el lugar donde la policía antimotines irrumpió por la fuerza en una escuela donde se votaba y causó cientos de heridos. (AP Foto/Manu Fernández) less El presidente catalán Quim Torra, centro, aplaude frente a una gran bandera independentista durante un acto en Sant Julia de Ramis, España, 1 de octubre de 2018. Es el lugar donde la policía antimotines ... more Photo: Manu Fernandez, AP Photo: Manu Fernandez, AP Image 1 of / 1 Caption Close Líder catalán emite ultimátum a gobierno español 1 / 1 Back to Gallery

MADRID (AP) — El presidente regional catalán Quim Torra emitió el martes un ultimátum al presidente español Pedro Sánchez sobre el futuro de la próspera región del noreste. Al poco tiempo fue rechazado por el gobierno español.

Torra dijo que podría negar a Sánchez los votos que necesita en el parlamento español para aprobar el presupuesto nacional a menos que el gobierno proponga para el mes próximo un referendo independentista en Cataluña.

La no aprobación del presupuesto podría significar el fin del gobierno de Sánchez, que lleva apenas cuatro meses, y la convocatoria a una elección especial.

Torra, un conocido secesionista, dijo en un discurso en Barcelona que los partidos separatistas catalanes no respaldarán a Sánchez en el parlamento si no se satisface su reclamo de un voto por la autodeterminación.

“La paciencia (...) no es infinita”, dijo Torra. “Si no hay esta propuesta para ejercer la autodeterminación de manera pactada, vinculante, y reconocida internacionalmente, encima de la mesa antes del mes de noviembre, el independentismo no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad en el Congreso de los Diputados al señor Pedro Sánchez.”

Al poco tiempo, Madrid rechazó la exigencia de Torra.

“El gobierno de España no acepta ultimátums”, dijo la vocera del gobierno Isabel Celaá y exhortó a Torra a abrir un diálogo entre los catalanes que favorecen y se oponen a la independencia.

“La propuesta que une es la convivencia, no la independencia”, agregó.

El ultimátum apunta directamente al problema creciente de Sánchez por los planes de gastos para 2019 de su gobierno socialista de centroizquierda.

El gobierno minoritario tiene apenas 84 de las 350 bancas en la cámara baja. Esto significa que necesita el apoyo de otros partidos, incluidos los secesionistas catalanes, para aprobar el presupuesto.