Jurado comienza deliberaciones en el juicio de Weinstein

NUEVA YORK (AP) — El jurado en el juicio por violación de Harvey Weinstein comenzó a deliberar el martes, considerando los cargos en el juicio emblemático del movimiento #MeToo que podría dejar al otrora poderoso productor de Hollywood tras las rejas el resto de su vida.

El panel de siete hombres y cinco mujeres recibió instrucciones del juez antes de comenzar a deliberar a puerta cerrada sobre los cargos contra Weinstein por supuestamente violar a una mujer en un hotel de Manhattan en 2013 y practicarle sexo oral por la fuerza a otra mujer, la asistente de producción Mimi Haleyi, en 2006.

El jurado también examinará la versión de la actriz Annabella Sciorra sobre una violación a mediados de la década de 1990 al considerar si Weinstein es un agresor sexual, a pesar de que la acusación es demasiado vieja para que sea enjuiciado por ella.

Unos 40 minutos después de que iniciaran las deliberaciones, el jurado envió una nota preguntando por la definición de términos legales como consentimiento y coerción, y buscaron clarificar por qué Weinstein no fue acusado de otros delitos derivados de la acusación de Sciorra.

Los fiscales presentaron su caso basados en el testimonio gráfico y a menudo desgarrador de aquellas mujeres, junto con otras tres acusadoras que no eran parte del caso penal, pero que pudieron testificar porque afirman que Weinstein usó las mismas tácticas con ellas.

Los abogados de Weinstein sostienen que los actos fueron consensuales. Se enfocaron en los correos amigables e incluso coquetos que algunas de las mujeres enviaron a Weinstein y las reuniones que algunas tuvieron con él después de los supuestos incidentes.

En octubre de 2017, una ola de acusaciones contra Weinstein encendieron el movimiento #MeToo. Su juicio es considerado un momento crucial para la causa, pero el juez James Burke ha advertido al jurado que “no se trata de un referendo sobre el movimiento #MeToo”.

La abogada de Weinstein Donna Rotunno envió un mensaje similar en un ensayo en Newsweek durante el fin de semana, lo que provocó críticas de una fiscal quien dijo que parecía que la abogada estaba tratando de ejercer influencia sobre el jurado.

Rotunno escribió que el jurado en el juicio de Weinstein “tiene la obligación, con ellos y con el país, de basar su veredicto únicamente en los hechos, el testimonio y la evidencia presentados ante ellos en la corte”, no en artículos periodísticos, descripciones poco favorecedoras de la sala de la corte u otras influencias externas.

Al ser confrontada el martes en la corte sobre el ensayo, Rotunno dijo que escribió “sobre el sistema judicial como todo” y no se estaba dirigiendo al jurado en el caso de Weinstein.

La asistente del fiscal de distrito Joan Illuzzi-Orbon dijo que el ensayo de Rotunno era “100% inapropiado". Le pidió a Burke que instruyera al jurado que ignorara la pieza, revocara la fianza de Weinstein y lo enviara a prisión porque, argumentó, no se podría haber escrito sin su autorización.

Burke negó la solicitud de la fiscalía, pero dijo a Weinstein: “Le advierto sobre los tentáculos de su gigante de relaciones públicas”.

Hace dos semanas Rotunno fue criticada en la corte y en redes sociales por una entrevista que dio al podcast The Daily de The New York Times, en la que culpaba a las víctimas de los abusos sexuales.

“Eso fue grabado hace mucho tiempo”, explicó Rotunno después de que Illuzzi cuestionó el momento de la entrevista, que se transmitió el 7 de febrero.

The Times dijo después que la entrevista fue grabada el 28 de enero, cinco días después de los primeros argumentos del juicio y al comienzo de los testimonios.

The Associated Press tiene la política de no publicar los nombres de las personas que afirman haber sido víctimas de abuso sexual sin su consentimiento. AP no ha incluido el nombre de la acusadora de violación porque no está claro si desea ser identificada públicamente.