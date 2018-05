Jurado: Declaraciones de Cosby llevaron a veredicto









FILADELFIA (AP) — El jurado que sentenció a Bill Cosby en su segundo juicio por abuso sexual dijo que la decisión estuvo influida únicamente por lo ocurrido en la corte, y el integrante más joven del panel dijo que las propias palabras del comediante definieron su destino.

Harrison Snyder dijo en una entrevista transmitida el lunes en "Good Morning America" de ABC que la declaración de Cosby — en la que admitió darle drogas a mujeres para tener sexo con ellas — fue la evidencia que le hizo creer que era culpable.

"Creo que fue su declaración, realmente, que el señor Cosby admitiera darle esos Quaaludes (metacualona) a mujeres, mujeres jóvenes, para tener sexo con ellas”, dijo Snyder sobre una declaración que formó parte de la demanda civil presentada por Andrea Constand.

El joven de 22 años dijo que “no era un caso definido”, pero agregó que no tenía dudas acercad de que el jurado tomó la decisión correcta al sentenciar a Cosby el jueves por tres cargos de abuso agravado.

La investigación sobre Cosby fue reabierta en julio de 2015 después de que un juez federal, que respondió a una solicitud de The Associated Press, desclasificó fragmentos de la declaración de Cosby en la demanda civil en la que llegó a un acuerdo legal con Constand en 2006 por 3,4 millones de dólares. En el testimonio, que fue leído a los miembros del jurado en ambos juicios decía que le daba metacualona a las mujeres antes de tener sexo con ellas en la década de 1970 además de sus encuentros con Constand, quien era administradora del equipo femenino de baloncesto de la Universidad de Temple.

Snyder dijo que no sabía mucho sobre el comediante de 80 años antes del juicio y que desconocía las acusaciones en su contra.

“Sabía que era un actor, sabía que hizo el 'Cosby Show'. Nunca vi el ‘Cosby Show', soy un poco demasiado joven para eso”, dijo Snyder.

Cosby, de 80 años, está detenido ahora en su casa en Filadelfia en espera de ser sentenciado y podría pasar el resto de su vida tras las rejas. Su condena será emitida en los próximos tres meses por tres cargos de abuso agravado. Cosby afirma que es inocente. Su publicista declaró que su sentencia es un “linchamiento público” y sus abogados han prometido que presentarán una apelación.

El programa "Today" de NBC dijo el lunes que el jurado de Cosby emitió un comunicado diciendo que su decisión estuvo influida únicamente por lo que se vio y escuchó en la corte. Agregaron que los temas de raza y el movimiento #MeToo contra el abuso sexual nunca fueron abordados.

"Tras una consideración meditada y meticulosa a la información y la evidencia que nos fue proporcionada, llegamos a nuestro veredicto unánime”, dijo el jurado en el comunicado. “Nunca se abordaron los temas de raza o el #MeToo, ni tampoco influyó eso en nuestra decisión como han implicado varios medios”.

La fiscal Kristen Feden dijo a The Associated Press en una entrevista el sábado que en los momentos tensos antes de que el jurado declarara culpable a Cosby, empezaron a preocuparse por las implicaciones mundiales que podría tener el primer juicio importante en la era del #MeToo si su decisión fuera contraria.

“Sentí que este veredicto podría dictar algo más”, dijo Feden. "Si no lo declaraban culpable sentía que estarían contribuyendo a destruir la reputación de las víctimas de abusos sexuales”.

Los abogados de Cosby dijeron que apelarán, pero los fiscales señalaron que confían que el fallo contra Cosby prevalecerá.

Dos días después de que Cosby fuera declarado culpable, todavía se podían ver libros de leyes y documentos desparramados en una gran mesa en la sala donde idearon su estrategia, la cual comenzó con un experto que dio información al jurado sobre el comportamiento de las víctimas, e incluyó su lucha para convocar a otras cinco acusadoras adicionales y contrarrestar las acusaciones de la defensa que presentaba a Constand como una defraudadora que ideó un plan para engañar a Cosby y obtener una gran suma de dinero.

Las acusadoras adicionales permitieron que los fiscales desenmascararan al hombre que alguna vez fue apodado como “el papá de Estados Unidos” y en vez de eso lo presentaron como un depredador manipulador que usó la confianza que tenía la gente en él para engañar a mujeres con el fin de que tomaran sustancias poderosas y así poder violarlas. Una mujer señaló a Cosby como “un violador en serie” y otra le preguntó con los ojos llenos de lágrimas “usted se acuerda ¿no es así señor Cosby?”.

Feden, quien logró un acuerdo para permanecer como una fiscal especial después de haber comenzado a trabajar en un despacho privado, dijo que sentía que “eso necesitaba ser expuesto”.

“Eso es lo más enfermizo de todo”, dijo. “Cuando la gente en posiciones de poder usa ese poder para victimizar a la gente, me parece algo peor que repugnante”.

The Associated Press no suele identificar a las víctimas de abuso sexual a menos que den su autorización como lo ha hecho Constand.

