"Joker" gana el León de Oro en el Festival de Venecia

El director Todd Phillips, a la izquierda, sostiene el León de Oro a la mejor película por "Joker", acompañado por el actor principal Joaquín Phoenix en la ceremonia de clausura de la 76ª edición del Festival de Cine de Venecia, el sábado 7 de septiembre de 2019. (Foto de Joel C Ryan/Invision/AP) less El director Todd Phillips, a la izquierda, sostiene el León de Oro a la mejor película por "Joker", acompañado por el actor principal Joaquín Phoenix en la ceremonia de clausura de la 76ª edición del ... more Photo: Joel C Ryan, Joel C Ryan/Invision/AP Photo: Joel C Ryan, Joel C Ryan/Invision/AP Image 1 of / 1 Caption Close "Joker" gana el León de Oro en el Festival de Venecia 1 / 1 Back to Gallery

La película de Todd Phillips "Joker", una versión oscura de las cintas basadas en comics, ganó el sábado el León de Oro del 76º Festival Internacional de Cine de Venecia.

La presidenta del jurado, Lucretia Martel, anunció los ganadores de este año del premio prestigioso. El León de Oro ha galardonado anteriormente películas que han sido reconocidas nuevamente en otras premiaciones, como "Roma" y " The Shape of Water" (La forma del agua).

Phillips agradeció a Warner Bros. y a DC por haberse arriesgado fuertemente con la película, así como a su protagonista, Joaquin Phoenix, por confiar en él.

La película de Roman Polanski "An Officer and a Spy" ganó el premio del gran jurado. Polanski no estuvo presente para aceptar el premio.

Luca Marinelli ganó el premio al mejor actor por "Martin Eden", y Ariane Ascaride se llevó el premio a la mejor actriz por el drama francés "Gloria Mundi".