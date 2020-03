Joe Biden gana la mayoría de los delegados del Supermartes

WASHINGTON (AP) — El exvicepresidente Joe Biden coronó sus victorias del Supermartes al ganar la mayoría de los delegados en la noche más importante del calendario de primarias presidenciales.

The Associated Press ha adjudicado más de 92% de los 1.344 delegados que estaban en juego el martes y Biden lleva una delantera tan imponente que el senador de Vermont, Bernie Sanders, no podrá alcanzarlo mientras se cuentan los votos que faltan de las primarias de ese día en 14 estados.

Biden logró su delantera de delegados al acumular sólidas victorias en Alabama, Carolina del Norte y Virginia, mientras que obtuvo una estrecha victoria en Texas. En total, Biden ganó en 10 estados y Sanders en cuatro.

“Hace no mucho la prensa y los expertos declararon muerta esta campaña, pero esta semana tuvimos un apoyo tremendo en el país”, dijo Biden el viernes a seguidores vía telefónica. “Cambiamos toda la narrativa”.

Sanders ganó en California y tres estados más: Colorado, Utah y su estado natal de Vermont. Aunque Sanders ganó en el estado más grande, California, no logró la delantera dominante necesaria para superar la acumulación de Biden.

Biden ha ganado al menos 610 delegados de las contiendas del martes, mientras que Sanders ganó al menos 513, según el conteo de delegados de la AP. Todavía faltan 102 delegados por adjudicar.

En total, Biden tiene 664 delegados y Sanders, 573. Sanders comenzó la semana con una ventaja de seis delegados. El desempeño de Biden fue incluso más considerable considerando su lento inicio en las primeras tres contiendas. Hace menos de un mes, Biden no ganó un solo delegado en Nueva Hampshire.

La contienda ahora se convertirá en una prolongada batalla a dos hombres para obtener delegados a fin de ganar la nominación en la Convención Nacional Demócrata de julio. Se necesita una mayoría de delegados garantizados ganados en las primarias y caucus _ 1.991 _ para ganar la nominación en la primera votación. Ya con sólo dos candidatos viables en la contienda, la posibilidad de una convención disputada es remota.

Riccardi reportó desde Denver. El periodista de Associated Press Bill Barrow en Atlanta contribuyó a este despacho.