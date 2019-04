Investigan a alcaldesa de Baltimore por presuntos sobornos

BALTIMORE (AP) — Agentes federales allanaron el jueves las casas y oficinas de la alcaldesa de Baltimore para determinar si utilizó las ventas de sus libros para niños para esconder sobornos.

Dave Fitz, portavoz del FBI en Baltimore, dijo que agentes del buró y de la división criminal del Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus siglas en inglés) en Washington, catearon casas de la alcaldesa Catherine Pugh, varias oficinas en el ayuntamiento, la vivienda de un importante colaborador y otros lugares. Fitz agregó que no podía dar más información porque las órdenes de cateo no eran públicas.

Cada vez más personas han pedido la renuncia de la alcaldesa por el escándalo sobre sus libros para niños, que ella misma publicó y vendió a una empresa de salud que hace negocios con la municipalidad. También vendió sus libros al Sistema Médico de la Universidad de Maryland, donde era miembro de la junta al mismo tiempo que trabajaba como legisladora estatal. Pugh vendió un total de medio millón de dólares en libros a la red de hospitales en el último año, y durante ese lapso promovió iniciativas de ley que hubieran beneficiado al sistema regional.

El caso federal se suma a la investigación criminal de la procuraduría estatal, que comenzó a pedido del gobernador republicano Larry Hogan, así como a las pesquisas del Inspector General de Baltimore, la junta municipal de ética y la comisión estatal de seguros.

El concejal Brandon Scott dijo que el allanamiento de los federales era "una vergüenza para la ciudad" y pidió la renuncia de la alcaldesa.

"En la ciudad de Baltimore hay demasiados asuntos que necesitan la atención total de un alcalde a tiempo completo", dijo Scott.

El portavoz de Pugh, James Bentley, dijo que no había hablado con su jefa y que no sabía dónde estaba. El abogado de ella, Steve Silverman, no contestó a un mensaje que se le dejó en busca de comentarios.