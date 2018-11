IndyCar: No hay acuerdo para volver a Brasil en 2020

ARCHIVO - La foto de archivo del 21 de mayo de 2016, muestra las banderas que ondean en el Indianapolis Motor Speedway (AP Foto/Darron Cummings) ARCHIVO - La foto de archivo del 21 de mayo de 2016, muestra las banderas que ondean en el Indianapolis Motor Speedway (AP Foto/Darron Cummings) Photo: Darron Cummings, AP Photo: Darron Cummings, AP Image 1 of / 1 Caption Close IndyCar: No hay acuerdo para volver a Brasil en 2020 1 / 1 Back to Gallery

RÍO DE JANEIRO (AP) — IndyCar no ha alcanzado acuerdo alguno para regresar a Brasil en el 2020 con una carrera en las calles de Río de Janeiro, dijo un dirigente de la serie.

La declaración surgió después de que el alcalde de Río Marcelo Crivella anunciara esta semana que había llegado a un acuerdo con los organizadores de la serie. Jay Frye, presidente de competencias y operaciones de IndyCar, desmintió esa afirmación.

"Vimos los reportes y obviamente nosotros tenemos un gran historial allí, pero IndyCar no tiene planes ahora de organizar una carrera allí en el 2020", dijo Frye a The Associated Press. "Todo el tiempo nos llaman, lo cual es halagador. Pero no hay ningún acuerdo sobre Brasil".

La última vez que se montó una carrera de IndyCar en Brasil fue en 2013, en Sao Paulo. La primera fue en 1996, en el desaparecido circuito de Jacarapegua, que fue reemplazado por el Parque Olímpico de Río.

Una carrera IndyCar estaba programada para realizarse en Brasilia en 2015 pero se canceló.