Hombre atrapado en nieve sobrevive comiendo salsa picante

BEND, Oregon, EE.UU. (AP) — Un hombre cuyo automóvil quedó varado en el centro de Oregon por la nieve durante cinco días, sobrevivió comiendo sobres de salsa picante para tacos y encendiendo periódicamente el motor de su vehículo para calentarse.

El conductor de una motonieve encontró el viernes a Jeremy Taylor, de 36 años, y un elemento del equipo de búsqueda y rescate logró acercase al área en un enorme tractor de nieve para sacarlo del bosque, indicó el sargento William Bailey, portavoz del Departamento de Policía del condado Deschutes.

Taylor, un amante de la naturaleza que gusta de conducir a campo traviesa, había sido visto por última vez el 24 de febrero en Sunriver.

El hombre comentó a los rescatistas que él y su perro Ally se quedaron varados en la zona profunda de nieve de un camino del Servicio Forestal horas después ese mismo día.

El hombre durmió en su auto y cuando despertó el lunes, había caído más nieve.

Trató de salir, pero la nieve era demasiado profunda, por lo que Taylor y Ally regresaron al vehículo.

“Gracias a todos, estoy a salvo y Ally, mi perro, también. Realmente agradezco la ayuda. Tuve suerte, nunca más hay que hacer eso. Estaré en contacto con todos muy pronto”, escribió en su cuenta de Facebook el viernes por la noche.

Taylor no respondió a un mensaje enviado por The Associated Press a través de la red social el sábado.

En respuesta al comentario de un amigo en la publicación de Facebook sobre la forma en que sobrevivió comiendo tres sobres de salsa picante de Taco Bell durante el tiempo que estuvo atrapado, Taylor bromeó: “¡La salsa picante de Taco Bell salva vidas!”.

Taylor y su perro se encontraban en buen estado al momento de ser rescatados, indicaron las autoridades, pero estaban hambrientos.

El centro del estado de Oregon se ha visto afectado por tormentas invernales en las últimas semanas.

Sunriver, un destino turístico muy conocido, está ubicado a tres horas y media en auto al este de Portland.