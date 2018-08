Hamilton se muestra preocupado por velocidad de Ferrari

El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, izquierda, aplaude mientras el piloto de Ferrari, Sebastian Vettel, derecha, besa su trofeo tras ganar el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula Uno en Spa-Francorchamps, Bélgica, el domingo 26 de agosto de 2018. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) less El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, izquierda, aplaude mientras el piloto de Ferrari, Sebastian Vettel, derecha, besa su trofeo tras ganar el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula Uno en Spa-Francorchamps, ... more Photo: Geert Vanden Wijngaert, AP Photo: Geert Vanden Wijngaert, AP Image 1 of / 1 Caption Close Hamilton se muestra preocupado por velocidad de Ferrari 1 / 1 Back to Gallery

SPA-FRANCORCHAMPS, Bélgica (AP) — Poco después del término del Gran Premio de Bélgica el domingo, Lewis Hamilton caminó junto al Ferrari del piloto ganador, Sebastian Vettel, y miró dentro del auto.

Fue un rápido vistazo, pero los comentarios de Hamilton mostraron su preocupación sobre la procedencia de la gran velocidad que alcanzan sus rivales de la escudería Ferrari en las rectas.

“Han conseguido algunos trucos en el auto”, indicó el británico en una entrevista posterior a la carrera.

Cuando después le pidieron que explicara sus comentarios, Hamilton intentó no parecer sospechoso ni sugerir que Ferrari haya infringido las reglas de alguna forma.

“No digo que se trate de algo ilegal. Un truco es algo que te ayuda a mejorar tu rendimiento... Por favor no tergiversen mis palabras”, aclaró el británico. “Todos tenemos algunos trucos en nuestros autos. Truco es solo una palabra para referirme a algo especial, creo. No sé lo que hay en su auto, por lo que no podría decir si es legal o no”.

Aunque Hamilton terminó 12 segundos detrás de Vettel en el segundo lugar, ese margen aumentó por el hecho de que Hamilton disminuyó su velocidad en las últimas vueltas porque sabía que no iba a poder rebasar a Vettel y decidió preservar el motor para las próximas carreras, que inician el próximo fin de semana en el Gran Premio de Italia en Monza. Después, Ferrari volverá a mostrar su velocidad en la pista de Singapur.

“Probablemente batallemos para enfrentarlos ahí (en Singapur)”, dijo Hamilton, quien supera a Vettel por 17 puntos con ocho carreras restantes. Ambos buscan obtener un quinto título de Fórmula Uno para estar al mismo nivel del gran piloto argentino Juan Manuel Fangio.

Rumbo al GP de Bélgica, tanto Ferrari como Mercedes tuvieron mejoras en sus autos. Sin embargo, Hamilton parecía confundido sobre la razón por la que Mercedes es más lento que Ferrari.

“Llegamos aquí con una mejora bastante buena, y generalmente cada vez que tenemos alguna mejora, ellos tienen una más grande”, indicó el piloto. “Sabíamos que eran más veloces en las rectas. Lo hemos sabido durante las últimas cuatro carreras, así que han hecho algunas cosas a sus autos que les permiten ser más rápidos en las rectas. Supongo que tenemos que trabajar más”.

___

Jerome Pugmire está en Twitter como: www.twitter.com/jeromepugmire