Guatemala: familiares buscan a víctimas de volcán

























Photo: Moises Castillo, AP Image 1 of / 7 Caption Close Image 1 of 7 Francisco Chávez busca a su hijo Edgar Otoniel y su familia, quienes desaparecieron después de la erupción del "Volcán de Fuego" en San Miguel Los Lotes, Guatemala, el jueves 7 de junio de 2018. (AP Foto / Moisés Castillo) less Francisco Chávez busca a su hijo Edgar Otoniel y su familia, quienes desaparecieron después de la erupción del "Volcán de Fuego" en San Miguel Los Lotes, Guatemala, el jueves 7 de junio de 2018. (AP Foto / ... more Photo: Moises Castillo, AP Image 2 of 7 Oscar Chávez, en el centro, su hermano William, a la derecha y su padre Francisco buscan a su hermano Edgar Otoniel y su familia desaparecidos después de la erupción del Volcán de Fuego en San Miguel Los Lotes, Guatemala, el jueves 7 de junio de 2018. (AP Foto / Moisés Castillo) less Oscar Chávez, en el centro, su hermano William, a la derecha y su padre Francisco buscan a su hermano Edgar Otoniel y su familia desaparecidos después de la erupción del Volcán de Fuego en San Miguel Los ... more Photo: Moises Castillo, AP Image 3 of 7 Bryan Rivera llora sobre los restos de su casa después de que su familia desapareciera tras la erupción del Volcán de Fuego en San Miguel Los Lotes, Guatemala, el jueves 7 de junio de 2018. (AP Foto / Moisés Castillo) less Bryan Rivera llora sobre los restos de su casa después de que su familia desapareciera tras la erupción del Volcán de Fuego en San Miguel Los Lotes, Guatemala, el jueves 7 de junio de 2018. (AP Foto / ... more Photo: Moises Castillo, AP Image 4 of 7 Una mujer llora después de mirar la casa de un familiar destruida por la erupción del Volcán de Fuego, en San Miguel Los Lotes, Guatemala, jueves 7 de junio de 2018. (AP Foto / Moisés Castillo) Una mujer llora después de mirar la casa de un familiar destruida por la erupción del Volcán de Fuego, en San Miguel Los Lotes, Guatemala, jueves 7 de junio de 2018. (AP Foto / Moisés Castillo) Photo: Moises Castillo, AP Image 5 of 7 William Chávez busca a su hermano Edgar Otoniel y a su familia desaparecidos después de la erupción del "Volcán de Fuego" en San Miguel Los Lotes, Guatemala, el jueves 7 de junio de 2018. (AP Foto / Moisés Castillo) less William Chávez busca a su hermano Edgar Otoniel y a su familia desaparecidos después de la erupción del "Volcán de Fuego" en San Miguel Los Lotes, Guatemala, el jueves 7 de junio de 2018. (AP Foto / ... more Photo: Moises Castillo, AP Image 6 of 7 Una unidad de la Policía Nacional traslada un cuerpo de una persona recuperada en el área del desastre cerca del Volcán de Fuego, en Escuintla, Guatemala, el jueves 7 de junio de 2018. (AP Foto / Moisés Castillo) less Una unidad de la Policía Nacional traslada un cuerpo de una persona recuperada en el área del desastre cerca del Volcán de Fuego, en Escuintla, Guatemala, el jueves 7 de junio de 2018. (AP Foto / Moisés ... more Photo: Moises Castillo, AP Image 7 of 7 William Chávez busca a su hermano Edgar Otoniel, su esposa y su hijo desaparecidos después de la erupción del Volcán de Fuego en San Miguel Los Lotes, Guatemala, el jueves 7 de junio de 2018. (AP Foto / Moisés Castillo) less William Chávez busca a su hermano Edgar Otoniel, su esposa y su hijo desaparecidos después de la erupción del Volcán de Fuego en San Miguel Los Lotes, Guatemala, el jueves 7 de junio de 2018. (AP Foto / ... more Photo: Moises Castillo, AP Guatemala: familiares buscan a víctimas de volcán 1 / 7 Back to Gallery

SAN MIGUEL LOS LOTES, Guatemala (AP) — Los familiares de las víctimas del Volcán de Fuego en Guatemala buscaban el jueves con herramientas rudimentarias a sus seres queridos desaparecidos en medio de las cenizas y el lodo luego de que la agencia nacional de desastres suspendiera temporalmente los rescates.

En tanto, la Fiscalía ordenó una investigación para determinar si las autoridades siguieron los protocolos necesarios ante la erupción.

La decisión de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), de suspender el rescate por “las condiciones climáticas y las derivadas del material aún caliente depositado en el área de afectación” llevó a varios familiares a emprender la búsqueda por su cuenta a pesar de la recomendación oficial de no acercarse al lugar.

Entre ellos estaba Oscar Chávez, de 34 años, quien acudió con su padre y su hermano menor a San Miguel Los Lotes, una población que quedó devastada por la erupción, para intentar localizar a su otro hermano, su cuñada y su sobrino.

“Desde el día que comenzó todo esto prácticamente ya no pudimos comunicarnos con ellos. Los buscamos en albergues, hospitales, en todos lados pero no los encontramos”, dijo Chávez a The Associated Press mientras su padre y su hermano intentaban derribar a machetazos el techo de la precaria vivienda.

“Decidimos venir aquí porque anteriormente las autoridades no nos dejaban entrar. Nos vinimos por aquí por la montaña para poder llegar acá, a la casa de ellos, y ver si logramos encontrarlos”, agregó entre lágrimas.

En la zona no había rescatistas pero sí agentes de la Policía Nacional Civil que de manera espontánea se unieron a la familia Chávez en la búsqueda.

La CONRED indicó que se instalará en la zona un puesto de monitoreo para “evaluar constantemente el área y si las condiciones cambian permitir el ingreso de rescatistas para que continúen la búsqueda”.

Pero Noemí Ascón, de 41 años, ya no puede esperar. Sus seis sobrinos de entre uno y ocho años murieron dentro de la cabaña en la que vivían en San Miguel Los Lotes. La foto de los pequeños cubiertos por ceniza y abrazados entre sí que difundieron los socorristas es una de las imágenes más terribles de la tragedia. La madre de los pequeños fue hallada en la puerta de la vivienda y el padre cerca de allí.

La mujer, que se encuentra alojada en un albergue en San Miguel Los Lotes, reclamó que les entreguen los cuerpos “para que podamos llevarlos al cementerio”.

El portavoz de la Policía Nacional Civil presente en el lugar, Pablo Castillo, explicó que “el suelo es inestable y hay rocas y pedazos de troncos que no dejan avanzar a los vehículos hasta donde ingresamos los días anteriores”.

La violenta erupción del domingo del Volcán de Fuego, ubicado a unos 44 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala, ha dejado hasta el momento 99 muertos y al menos 197 desaparecidos.

La Fiscalía de Guatemala informó el jueves en un comunicado que ordenó que se inicie una investigación para “establecer si se activaron los protocolos necesarios que permitieran tomar las decisiones prudentes y oportunas”.

El Volcán de Fuego es uno de los más activos de Centroamérica por lo que según el campesino Alfonso Castillo, de 33 años, todos los lugareños estaban acostumbrados a los ruidos y las humaredas y al principio nada parecía fuera de lo habitual el domingo.

Pero de repente la montaña expulsó una enorme nube de ceniza que detonó la orden de evacuar. Sin embargo ya era tarde, la estela de fuego, cenizas y gases se precipitó sobre las faldas del volcán sin dar tiempo a muchos de salir.

Castillo relató que el pueblo desapareció en tres o cuatro minutos anegado por un “mar” de lodo que se estrelló contra las casas y arrastró a personas, mascotas y animales salvajes.

En un cementerio en Escuintla, familiares de Sandra Orizabal, de 37 años, la enterraron el jueves en un ataúd blanco junto a la tumba de su esposo, que fue enterrado el día anterior.

En total, 18 miembros de la familia murieron o desaparecieron en el desastre. Orizabal fue solo el quinto en ser encontrado y sepultado.

"Estoy enterrando a mi hija con un dolor mayor", dijo Pedro Orizabal, su padre. "Dios bendiga a toda la familia que quedó en pie y siguen viviendo".

Sandra Orizabal fue enterrada apresuradamente por orden de las autoridades de salud. Los trabajadores han cavado una fila de tumbas adicionales en el exuberante cementerio verde.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala dio por la tarde del miércoles la cifra de 99 muertos, un aumento de 24 personas respecto del día anterior. Hasta ahora solo 28 cuerpos han sido identificados.

Según los bomberos, que la víspera hundían varillas de metal en el terreno para liberar el humo, en algunos puntos el terreno alcanzó entre 400 y 700 grados centígrados de temperatura.

___

El periodista de The Associated Press Moisés Castillo contribuyó en esta nota.