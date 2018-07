Grupo: 2017, el año más letal para activistas por la tierra

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los asesinatos de activistas en defensa de la tierra y el medio ambiente aumentaron en 2017. México y Filipinas registraron un incremento preocupante en este tipo de muertes y Brasil fue la nación com más casos en un único año, dijo el grupo Global Witness el martes.

Al menos 207 personas que protegían la tierra y los recursos naturales ante intereses empresariales perdieron la vida el año pasado, frente a las 201 de 2016, según Global Witness. Esto convirtió 2017 en el año más letal desde que el grupo comenzó a recopilar formalmente los datos en 2015.

Esta cifra está, casi con toda seguridad, muy por debajo de la realidad debido a las dificultades para identificar y confirmar estos asesinatos, añadió.

En muchos casos, la demanda de los consumidores está ayudando a avivar las presiones mientras los negocios agrícolas expanden su producción de café, aceite de palma, azúcar de caña y otros cultivos rentables. Por primera vez, fallecieron más activistas que luchaban contra este tipo de prácticas que contra los intereses mineros, apuntó el informe.

"El número de asesinatos sigue en aumento, lo que es una clara evidencia de que los gobiernos y las empresas siguen sin dar prioridad a este asunto y no han mostrado seriedad a la hora de atajarlo”, dijo Ben Leather, autor del reporte, a The Associated Press.

El hecho de que, por primera vez, se hayan asociado más muertes a los agronegocios “debería servir de llamada de atención a esas empresas y a aquellos que invierten en agricultura a gran escala para hacerlo mejor y asegurarse que su dinero no está financiando esta violencia”, añadió.

En Brasil, la lucha por el control de los recursos de la Amazonía suele derivar en conflictos. Sigue siendo el país más letal para los activistas por la tierra, con 57 decesos el año pasado, la cifra más alta para un único país en un año desde que Global Witness inició sus registros.

Pero también se dieron incrementos preocupantes en Filipinas _ que es la nación más letal de Asia con 48 víctimas, un 70% más _ y en México, donde se registraron 15 fallecimientos. De los 13 casos documentados en Republica Democrática de Congo, todos a excepción de uno eran guardas forestales que protegían la vida salvaje.