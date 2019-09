Greta Thunberg habla sobre protestas contra cambio climático

La activista climática sueca Greta Thunberg llega al podio para hablar mientras participa en una protesta contra el cambio climático, el viernes 20 de septiembre de 2019 en Nueva York.

NUEVA YORK (AP) — La activista sueca Greta Thunberg dijo estar maravillada por el éxito de las protestas del viernes para exigir más medidas contra el calentamiento global, pero al mismo tiempo dijo sentirse decepcionada por la actitud del gobierno de Estados Unidos ante el cambio climático.

La adolescente de 16 años que inspiró el movimiento global habló con The Associated Press mientras se realizaban las protestas contra la tibieza de los gobiernos frente al calentamiento global. Las respuestas han sido editadas por cuestión de espacio y claridad.

___

¿PENSASTE QUE TENDRÍAS CIFRAS COMO ESTAS CUANDO COMENZASTE?

Es simplemente una victoria enorme. Nunca habría pronosticado o creído que esto iba a ocurrir algún día. Y tan rápido, en sólo 15 meses. Estoy ansiosa por ver las cifras oficiales cuando lleguen. Será magnífico.

Creo que si suficientes personas se unen y defienden esto, entonces eso puede hacer una diferencia enorme, para presionar a la gente en el poder, para exigir que rindan cuentas y decirles que necesitan hacer algo ahora.

___

¿CUÁL ES TU IMPRESIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA EN ESTADOS UNIDOS EN LO QUE RESPECTA AL CAMBIO CLIMÁTICO?

Es un poco peor que en otros países. Los argumentos para seguir sin hacer nada y las palabras huecas y las promesas y las mentiras son las mismas. En algunas naciones todo eso es más intenso, pero no hay gran diferencia.

___

¿QUÉ ESPERAS DE LA PRÓXIMA CUMBRE DE ACCIÓN SOBRE EL CLIMA?

Debemos tener esperanza, pero también debemos estar preparados si no resulta nada de ella. Y luego debemos continuar pase lo que pase. Rendirse no puede ser una opción. De hecho, esta es una oportunidad magnífica para hacer algo y ellos (los gobernantes) deberían aprovecharla. Si no lo hacen debería darles vergüenza.

___

LA GENTE QUE NIEGA LA EXISTENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO TE HA ATACADO PERSONALMENTE. ¿CÓMO LE HACES FRENTE A ESO?

Es triste. Simplemente tienes que ignorarlos porque sólo están intentando desesperadamente quitarle la atención a la crisis del clima para enfocarla en mí como individuo. Cuando hacen eso es porque se quedaron sin argumentos.