Los Pistons contratan al coach Dwane Casey por 5 años

DETROIT (AP) — Dwane Casey perdió su trabajo en Toronto porque los Raptors querían llegar más lejos en los playoffs.

En Detroit, sería un logro si Casey logra que los Pistons lleguen a la postemporada.

Los Pistons contrataron el lunes al finalista para el premio de entrenador del año de la NBA con la esperanza de que pueda ayudar a la franquicia a llegar a la postemporada en forma regular y a la larga volver a competir por el título. Detroit lo ha ganado tres veces en su historia.

“Dwane es uno de los entrenadores más exitosos y altamente respetados en nuestra liga”, dijo Tom Gores, propietario de los Pistons. “Es un gran comunicador y un líder que se conectará con nuestros jugadores y acelerará su crecimiento. Luego de haber pasado muchas horas con Dwane en las últimas semanas, confío en que él es la persona adecuada para llevarnos al siguiente nivel”.

Un mes después de que los Raptors lo despidieron, Casey llegó a un acuerdo por cinco años para convertirse en el coach de los Pistons, dijeron el lunes a The Associated Press dos personas con conocimiento del asunto y que hablaron bajo condición de anonimato debido a que el equipo aún no había anunciado la contratación, que fue reportada primero por ESPN.

Casey, de 61 años, guio a Toronto a establecer un récord de la franquicia con 59 victorias este año y lo ayudó a finalizar como el mejor equipo de la Conferencia Este por primera vez, un desempeño que le valió ser nombrado Coach del Año de parte de sus colegas en la Asociación Nacional de Entrenadores de Básquetbol. Fue despedido poco después de que los Cavaliers de Cleveland barrieran a Toronto en la segunda ronda de los playoffs a pesar de que aún tenía un año restante en el contrato por tres años y 18 millones de dólares. Tuvo marca de 320-238 en siete campañas y es el entrenador con más triunfos en la historia de los Raptors.

Los Pistons dijeron que Casey ya empezó a trabajar, lo que incluye reuniones con los jugadores, y será presentado formalmente en una conferencia de prensa la próxima semana.

Detroit tenía más de un mes en busca de un entrenador desde que despidió a Stan Van Gundy, quien también era el presidente de operaciones. El coach de la Universidad de Michigan John Beilein fue finalista para el puesto, pero se retiró de la contienda la semana pasada. El asistente de los Spurs Ime Udoka también fue considerado.

“Confío en que este equipo tiene las piezas en su lugar para competir a un nivel muy alto”, afirmó Casey. “Hay mucho talento, un núcleo sólido y algunos jugadores jóvenes interesantes y ansiosos por mejorar. Nos estamos poniendo a trabajar de una vez en las cosas que nos harán exitosos a todos”.

Casey ciertamente tiene mucho qué hacer con los Pistons.

Detroit solo ha llegado una vez a la postemporada en nueve años desde que llegó a la final de la Conferencia Este seis campañas seguidas, ganó el título de la NBA en 2004 y se quedó a un triunfo de defender el campeonato en 2005. Aparentemente no cuenta con mucha flexibilidad para realizar cambios importantes de cara a la próxima campaña.

Los Pistons adquirieron a Blake Griffin en un canje la campaña anterior, pero fue insuficiente para guiar al equipo a los playoffs. Una lesión del base Reggie Jackson echó por la borda lo que parecía una temporada prometedora. De mantenerse saludable, Detroit cuenta con un núcleo intrigante con Jackson, Griffin y Andre Drummond.

El periodista de la AP Noah Trister contribuyó con este despacho.

