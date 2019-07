Fuentes AP: Jeffrey Epstein es arrestado en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — El financiero y delincuente sexual registrado Jeffrey Epstein fue arrestado el sábado en Nueva York por cargos de trata para prostitución que implican acusaciones que datan de la década de 2000, según fuentes policiales.

Epstein, un rico administrador de fondos de cobertura que alguna vez tuvo como amigos al expresidente Bill Clinton, al príncipe Andrés de Gran Bretaña y al hoy mandatario Donald Trump, quedó en custodia federal, según dos funcionarios.

Las fuentes policiales solicitaron el anonimato para hacer declaraciones a The Associated Press porque no estaban autorizadas a hablar sobre un caso pendiente.

Está previsto que Epstein comparezca el lunes ante una corte federal en Manhattan. Un mensaje fue enviado a su abogado para que hiciera declaraciones sobre el asunto.

The Daily Beast fue el primer medio que anunció el arresto de Epstein.

El arresto ocurrió en medio de una nueva pesquisa sobre el alguna vez acuerdo secreto que Epstein concertó con la fiscalía.

En 2008, Epstein se declaró culpable en Florida de los cargos presentados por el estado de solicitar y fomentar la prostitución con una persona menor de 18 años. Aquel acuerdo puso fin a una investigación federal por la que Epstein podría haber sido sentenciado a prisión perpetua.

Sin embargo, fue condenado a 13 meses de cárcel y se le obligó a alcanzar acuerdos financieros con decenas de sus alguna vez víctimas adolescentes. También se obligó a Epstein a que se registrara como delincuente sexual.