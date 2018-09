Fuente AP: Towns extiende contrato con los Timberwolves

Karl-Anthony Towns recibió un nuevo contrato con los Timberwolves de Minnesota.

Jimmy Butler, por su parte, sigue esperando su cambio.

Towns anunció el sábado que extenderá su compromiso con los Timberwolves, asegurando su futuro en Minnesota mientras que el de Butler sigue siendo un misterio. Una persona cercana a las negociaciones dijo a The Associated Press que Towns firmará una extensión por cinco años con valor de 190 millones de dólares.

La persona habló bajo condición de anonimato debido a que ni el equipo ni Towns han revelado los términos financieros. Towns publicó un video en redes sociales con la leyenda “5 más”, en clara referencia a la longitud del acuerdo.

“El 25 de junio de 2015, fui seleccionado y me comprometí con los Timberwolves de Minnesota”, escribió Towns en Instagram. “El 22 de septiembre de 2018, renové mi compromiso con los Wolves y tengo las mismas emociones que sentí en 2015”.

Towns se alista para su cuarta campaña y hace un año fue seleccionado por primera vez al Juego de Estrellas. Fue el segundo mejor anotador del equipo con 21,3 puntos por encuentro.

El estatus del máximo anotador de Minnesota la temporada anterior, permanece incierto.

Butler le dijo hace varios días al equipo que no tiene intención de permanecer con ellos a largo plazo y quiere un cambio. The Athletic reportó el sábado que Butler no asistirá el lunes al día de prensa del equipo ni al primer entrenamiento el martes, aunque es posible que para entonces el equipo ya lo haya canjeado.