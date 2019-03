Federer está una victoria del título 100

Roger Federer devuelve ante Borna Coric en la semifinal del torneo de Dubai, el viernes 1 de marzo de 2019. (AP Foto/Kamran Jebreili)

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Roger Federer podrá conquistar el título número 100 de su carrera en el torneo de Dubai el sábado.

El dueño de 20 coronas de Grand Slam deberá doblegar a la estrella ascendente del tenis para lograrlo.

Federer se citó en la final con Stefanos Tsitsipas, la sensación griega de 20 años, al vencer el viernes a Borna Coric por 6-2, 6-2 en tan solo 67 minutos.

“Lo importante fue variar, ser sólido, no darle muchas oportunidades y que no viera ninguna posibilidad de ganarme”, dijo Federer sobre Coric. “He jugado muy bien. He quedado muy complacido”.

A sus 37 años, Federer busca convertirse en apenas el segundo varón en la era profesional con 100 títulos en el circuito de la ATP. Se uniría a Jimmy Connors, quien ha ganado 109. Siete de los 99 títulos del astro suizo han sido en Dubai.

Tsitsipas tuvo más dificultad para alcanzar la final, debiendo remontar para vencer 4-6, 7-6 (4), 7-6 (4) al veterano francés Gael Monfils.

El partido del sábado será una batalla generacional — y repetición del duelo por los octavos de final del Abierto de Australia en enero, en el que Tsitsipas dio el campanazo al imponerse en cuatro sets rumbo a las semifinales.

"(Stefanos) me demostró en el Abierto de Australia lo duro que es jugar contra él”, dijo Federer. "Me parece que estamos bien lejos (de alcanzar los 100 títulos). Solo trataré de estar bien enfocado y jugar un buen tenis”.

Tsitsipas viene de ganar el título en el Abierto de Marsella sin ceder un solo set la semana pasada, para sumar el segundo título de su carrera. Ha mantenido su buen nivel en los Emiratos Árabes Unidos, asegurándose el ingreso al Top 10 del ranking por primera vez, desplazando a Marin Cilic.

“He mejorado desde el año pasado”, dijo Tsitsipas. “Ganarle a los grandes, jugadores que han estado en el Top 10 es algo con un gran significado para mí. Yo quería llegar a estar ahí (el Top 10) y hoy se me ha dado”.