Familia de Franco lograría cometido con restos del general

Una persona camina cerca de la cripta de la familia Franco en la catedral de Almudena, España, el 25 de octubre de 2018. La cripta pertenece a la familia del general Francisco Franco. (AP Foto/Paul White)

MADRID (AP) — El más reciente intento del gobierno español de exorcizar el fantasma del general Francisco Franco podría ser contraproducente si sus familiares trasladan los restos embalsamados del dictador a la catedral de Madrid.

La cripta de la familia Franco en la catedral de la Almudena está ubicada en una zona turística. Los opositores temen que tener los restos del general convierta a Madrid en un destino de peregrinación de la extrema derecha y otros que sienten nostalgia por el régimen franquista.

El gobierno buscaba lo contrario cuando, a principios de este año, decidió que Franco fuera exhumado del Valle de los Caídos, un mausoleo glorificado construido en recuerdo de la Guerra Civil Española y a la “reconciliación nacional”.

Unas 34.000 personas, incluyendo combatientes de ambos lados de la Guerra Civil que inició y ganó Franco, así como víctimas sin identificar de la dictadura lo precedieron bajo tierra en el vasto mausoleo que se encuentra a 48 kilómetros (30 millas) de Madrid. Además, por toda España había fosas comunes con los restos de al menos 114.000 víctimas de la guerra.

El gobierno de centro-derecha del presidente Pedro Sánchez presentó una propuesta a inicios del año para remover lo que veía como la presencia inapropiada de los restos del dictador en la democracia que emergió después de que Franco murió en 1975.

Pero los herederos de Franco parecen haber recuperado ventaja en la larga batalla sobre el lugar del dictador en la historia española. Su propuesta de enterrarlo en una cripta bajo la catedral está minando la determinación de Madrid de exhumar sus restos y envalentonando a los que defienden el régimen franquista que duró 36 años.

“Dios no lo quiera, pero si Franco acaba siendo enterrado en la catedral de Madrid, la romería va a ser de órdago (algo tremendo) porque al Valle de los Caídos hay que ir en coche y coger la autopista y atascos, pero a la Almudena se puede ir tranquilamente en metro”, dijo a The Associated Press Juan Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco.

El gobierno “no sabe la que les va a caer, yo creo que al final hasta van a dejar a Franco en el Valle de los Caídos... a los muertos dejémosles descansar en paz”, agregó.

Si bien la fundación de Chicharro está comprometida a preservar el legado de Franco, una gran mayoría de los españoles preferiría reevaluar su gobierno con más objetividad o cerrar ese capítulo de la historia del país. Durante las cuatro décadas del franquismo, se cree que el régimen secuestró a miles de niños, reprimió la disidencia política y aisló a España antes de abrir lentamente su economía en la década de 1960.

Muchos turistas pasan por alto la cripta de la Almudena _un templo del siglo XIX concebido como lugar de sepulcro y al mismo tiempo cimiento de la catedral_ pese a su forma artística. Dentro de la estructura neorrománica se encuentran 558 columnas portuguesas de granito y una obra de arte del siglo XIII que se considera la representación más antigua de la Virgen María en Madrid.

El número de visitantes curiosos ha aumentado desde que la familia Franco informó al gobierno dónde planeaban colocar los restos del general. En una visita reciente, frescos claveles y rosas con los colores amarillo y rojo de la bandera española decoraban la losa de mármol de la tumba familiar, una de las 1.500 pertenecientes a donantes de iglesias.

“El gobierno debe estar muy mal asesorado, esto es ridículo”, dijo Paco Artola, un jubilado madrileño que caminaba por la catedral en busca de la losa de los Franco. “Lo que van a conseguir es traerlo justo a donde siempre ha querido estar, en el mismísimo centro de poder”.