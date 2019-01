Falleció Tony Mendez, representado en película 'Argo'

Foto tomada en Washington el 10 de octubre del 2012 de Antonio "Tony" Mendez, ex oficial de la CIA que ayudó a rescatar a seis diplomáticos estadounidenses en Irán en 1980 y cuya aventura fue retratada en la película "Argo". El domingo 20 de enero del 2019 se informó que Mendez falleció. less Foto tomada en Washington el 10 de octubre del 2012 de Antonio "Tony" Mendez, ex oficial de la CIA que ayudó a rescatar a seis diplomáticos estadounidenses en Irán en 1980 y cuya aventura fue retratada en ... more Photo: Cliff Owen, AP Photo: Cliff Owen, AP Image 1 of / 1 Caption Close Falleció Tony Mendez, representado en película 'Argo' 1 / 1 Back to Gallery

FREDERICK, Maryland, EE.UU. (AP) — Antonio "Tony" Mendez, ex oficial de la CIA que ayudó a rescatar a seis diplomáticos estadounidenses en Irán en 1980 y cuya aventura fue retratada en la película "Argo", falleció, informaron fuentes allegadas. Tenía 78 años.

Un comunicado de su familia y su agente literario confirmaron el deceso. Dijeron que Mendez falleció el sábado en un centro de rehabilitación en Frederick, Maryland. Sufría del mal de Parkinson, dice el comunicado.

Mendez era un especialista en operaciones encubiertas que ayudó a armar un plan según el cual los seis diplomáticos se harían pasar por un equipo de cine canadiense para poder salir de Irán en medio de la crisis de los rehenes.

El temerario operativo -- que durante años fue un apéndice de la crisis en que 52 rehenes quedaron atrapados en Irán por 444 días --- fue retratado en "Argo", que en el 2013 ganó el Oscar a mejor película. Mendez fue protagonizado por Ben Affleck.

Mendez, quien se incorporó a la CIA al ser reclutado en 1965, pasó su carrera de 25 años trabajando de manera encubierta en escenarios de la Guerra Fría, incluyendo la Unión Soviética.

Ayudaba a agentes secretos a pasar desapercibidos con disfraces y documentos falsos según su libro "The Master of Disguise; My Secret Life in the CIA" (“Maestro del disfraz: Mi vida secreta para la CIA”).

Affleck reaccionó en Twitter escribiendo: “Tony Mendez fue un verdadero héroe de las patria. Era un hombre de entereza, decencia, humildad y generosidad”.

Añadió: “Nunca buscó ser el centro de atención, solo quería servirle al país. Estoy orgulloso de haber trabajado para él y de haber contado uno de sus relatos”.