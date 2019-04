FIFA sanciona al club mexicano Veracruz; se desconoce motivo

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La avalancha de problemas sigue cayendo sobre el club Veracruz.

Un par de día después de sufrir la peor goleada en su historia, los Tiburones Rojos fueron sancionados con la pérdida de seis puntos por desacatar una resolución de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, anunció la Federación Mexicana de Fútbol el lunes.

Veracruz fue apaleado 9-2 por Pachuca el pasado sábado para mantenerse con una cosecha de cuatro unidades que ya fueron deducidas y ahora el club del puerto aparece en blanco en la tabla de clasificación con una nota aclaratoria que señala que es "por desacato a la resolución FIFA No.190114".

La Federación Mexicana envió un comunicado en que informa de la deducción de puntos pero no ofrece detalles sobre esa resolución.

Medios locales especulan que la sanción tiene que ver con un adeudo del Veracruz al Montevideo Wanderes de Uruguay por los derechos de formación del jugador Matías Santos Arostegui, quien fue parte de las fuerzas inferiores de los Tiburones Rojos en el Apertura 2017 y Clausura 2018.

Horas antes del anuncio, el técnico uruguayo Robert Dante Siboldi informó que renunciaba a su cargo con el equipo cuando restan tres fechas en el calendario regular.

"Quiero pedir disculpas a la afición por el espectáculo que dimos el pasado sábado en Pachuca, no es lo que trabajamos, no es lo que habíamos planeado pero así se dieron las circunstancias, no pretendíamos quedar en la historia de esa manera", explicó Siboldi. "Siempre manifesté que mientras tuviera el apoyo de la directiva y la respuesta de los jugadores yo seguiría adelante, hoy damos un paso al costado porque tenemos el apoyo de la directiva, pero no tenemos la respuesta o no tuvimos la respuesta de los jugadores".

El revés es el peor en la historia para Veracruz y la goleada más abultada desde que se instauraron los torneos cortos en el país en 1996. La previa era un 8-0 de Pumas a los mismos Tiburones Rojos en el Apertura 2007.

Hace un mes, Veracruz aseguró su lugar como el peor en la tabla de promedios que define el descenso, pero podría mantener la categoría porque hace un par de años la liga mexicana aprobó que el club que descendiera podría conservar su puesto en primera división mediante un pago de 120 millones de pesos (unos seis millones de dólares).

La temporada pasada, Lobos perdió la categoría pero se mantuvo en primera división realizando dicho pago.