Expertos: Apagón en Argentina debió ser limitado

BUENOS AIRES (AP) — Mientras las autoridades argentinas intentan averiguar el motivo por el cual la electricidad sobrecargó una línea de transmisión y causó un apagón en tres países, los expertos señalan que las compañías de luz debieron darse cuenta del problema y tomar medidas para limitar las afectaciones.

Aunque funcionarios del gobierno señalan que el problema pudo suceder en cualquier parte, expertos estadounidenses de la industria afirman que las salvaguardas implementadas después del enorme apagón en el noreste de Estados Unidos en 2003 posiblemente habrían impedido una reincidencia.

Aquí las respuestas a algunas preguntas sobre qué paso y cómo podría haberse evitado:

___

¿QUÉ PUDO HABER CAUSADO ESTO?

La Secretaría de Energía de Argentina dijo que en un punto entre dos plantas hidroeléctricas, la línea de transmisión sufrió daños o no pudo soportar la carga eléctrica. Las plantas continuaron generando energía, y había demasiada en esa parte de la red. Eso provocó una sobrecarga que activó los interruptores que protegen a los generadores, apagándolos por completo. Eso dejó al sistema sin energía suficiente para satisfacer la demanda, y aunque se trataba de un domingo, cuando por lo general se reduce el consumo eléctrico, otros generadores no tenían la capacidad suficiente para compensar el déficit, lo que activó los interruptores en el resto de las plantas y colapsó la totalidad de la red. Eso dejó sin luz a Argentina, Uruguay y parte de Paraguay. Los expertos señalan que las causas pudieran ser una rama caída que derribó un cable o el impacto de un rayo que causó daños al equipo. “Todo debe estar en equilibrio”, dijo Susan Tierney, experta en políticas energéticas en la consultora Analysis Group, con sede en Estados Unidos. “Sucede una cosa de gran magnitud y todo se descontrola”.

___

¿SE PUDO HABER HECHO ALGO PARA LIMITAR EL IMPACTO DEL APAGÓN?

Sí. Las redes de transmisión se pueden programar para detectar incrementos y redirigir la energía a otras líneas para evitar una sobrecarga que active los circuitos que protegen a los generadores. Si los interruptores se disparan y los generadores se apagan, las compañías de luz dejan sin servicio pequeñas áreas para lidiar con la falta de energía y evitar que el problema se extienda. Cuando se presenta un problema en una línea “intentas aislar el problema y no dejar que se propague por una zona tres veces más grande que Texas”, dijo Alan Mantooth, director del Centro Nacional para Transmisión Confiable de Energía Eléctrica y profesor de ingeniería eléctrica de la Universidad de Arkansas. La mayoría de los sistemas cuentan con sensores para detectar incrementos o falta de energía y con un software que puede apagar los generadores o redirigir la electricidad. Pero aparentemente el sistema argentino no reaccionó lo suficientemente rápido. “Si el sistema automático hubiese funcionado correctamente, no estaríamos hablando de esto”, dijo el exsecretario de Energía de Argentina, Daniel Montamat.

___

¿PUDO TRATARSE DE UN CIBERATAQUE?

Las autoridades de Argentina no lo han descartado, pero es poco probable. Las plantas de energía o los sensores diseñados para apagar parte del sistema en caso de variaciones de energía pueden ser hackeados, pero un ataque de ese tipo habría causado varios problemas simultáneos. Un hacker tendría que saber cómo opera el sistema, algo que sería complicado, dijo Raúl Bertero, presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de Argentina.

___

¿POR QUÉ SUCEDEN LOS APAGONES?

Los apagones pueden ser provocados por el clima, como sucedió con un devastador huracán en Puerto Rico, ataques cibernéticos como los que afectaron a Ucrania o fallas en los equipos como las ocurridas en el este de Estados Unidos, dijo Tierney. También pueden ser producto de ataques en equipamiento fundamental.

___

¿EN QUÉ OTRAS PARTES DEL MUNDO SE HAN REGISTRADO APAGONES MASIVOS?

Brasil no resultó afectado en esta ocasión, pero un apagón similar en la región dejó sin luz a más de 60 millones de brasileños en 2009. Hace tres meses se registró el peor apagón en la historia de Venezuela, que está sumida en una crisis económica.

___

¿EL APAGÓN EN ARGENTINA ES SIMILAR AL OCURRIDO EN 2003 QUE AFECTÓ A 50 MILLONES DE PERSONAS EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ?

Sí. Una serie similar de fallas ocurrieron después de que la rama de un árbol derribó una línea de transmisión cerca de Cleveland, Ohio.

___

¿PODRÍA OCURRIR OTRO APAGÓN COMO ESTE EN ESTADOS UNIDOS?

Nunca digas nunca, aseguran los expertos, pero después del incidente de 2003, el Congreso aprobó una ley que establece nuevos estándares de confiabilidad. Ahora hay sensores instalados y las plantas de energía y compañías de transmisión monitorean constantemente la demanda y la oferta para mantener un equilibrio, dijo Tierney. ITC Holdings Corp., la mayor compañía independiente de transmisión en Estados Unidos, monitorea constantemente su sistema y el clima para intentar anticiparse a un incidente, dijo Jon Jipping, director de operaciones. Por ejemplo, la compañía genera energía eólica en Iowa, y si se pronostican fuertes vientos, se desactivan los generadores para evitar una sobrecarga, o se interrumpe el mantenimiento de las líneas para poder soportar la electricidad adicional, comentó. “No hay un solo momento en que estemos en una situación en la que no sepamos lo que va a suceder, a menos que suceda algo tan catastrófico que ni siquiera podamos predecir”, dijo Jipping. Tierney indicó que los sistemas eléctricos en Europa toman precauciones similares.

___

¿QUÉ DEBE HACER ARGENTINA PARA EVITAR QUE ESTO SUCEDA DE NUEVO?

Una mejor coordinación entre compañías eléctricas para detectar problemas y aislarlos. Capacitar a los operadores de plantas y actualizar software y sensores. Tomar medidas inmediatas. Y haber pasado por una catástrofe debe resultarles útil. “Tal vez sea lo más aleccionador que les pudo pasar a los operadores de estas redes”, dijo Tierney.

Las autoridades de Argentina defendieron la capacidad de su sistema eléctrico.

Se sabe que ha estado en malas condiciones durante años. Pero desde que Mauricio Macri asumió la presidencia del país en 2015, recortó los subsidios a la energía y el congelamiento de los precios impuestos durante el gobierno anterior, con el argumento de que dejaron sin ganancias a la industria eléctrica y debilitaron la red de suministro. También reinvirtió en la red, por lo que los apagones han sido menos frecuentes. Pero ha enfrentado enormes protestas debido en el incremento en los costos del servicio.

___

Krisher reportó desde Detroit y Henao desde Buenos Aires. La periodista de AP Almudena Calatrava contribuyó a este despacho desde Buenos Aires.