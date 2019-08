Europa hace frente al fenómeno de las patinetas eléctricas

PARÍS (AP) — Prohíbanlas directamente. Multen por exceso de velocidad. Quienes las usan, que pasen un examen. Desde París hasta Berlín, las ciudades europeas buscan formas de hacer frente al fenómeno de las patinetas eléctricas que están cambiando la dinámica de las urbes.

Algunos dicen que son un salto al futuro. Una forma estupenda de ir del Louvre a la Torre Eiffel usando una aplicación y sin generar contaminación.

Puro cuento, afirman sus detractores, quienes hacen notar la cantidad de lesiones y muertes que producen las patinetas. Las ven como un estorbo para el peatón, los ciclistas y los conductores de autos, que deben lidiar con el escaso espacio que hay en las calles.

Vistazo a lo que están haciendo en Europa:

FRANCIA

Funcionarios del gobierno se reunieron el lunes con víctimas de accidentes que involucran patinetas mientras prepara nuevas reglas para estos vehículos. Tan solo París cuenta con más empresas de patinetas que todo Estados Unidos, según un estudio de junio, y al menos 20.000 de ellas recorren sus calles históricas.

La mayoría son patinetas de alquiler, que funcionan con aplicaciones, que uno puede recoger en un sitio y dejar en otro, lo que las hace atractivas a los jóvenes y los turistas. Pero activistas dicen que estos usuarios no conocen las reglas de Francia y no siempre pueden ser llamados a rendir cuentas por los accidentes. Un conductor de patineta murió en París y muchos más resultaron lesionados este año.

París cobra multas de 135 euros (150 dólares) a quienes conducen la patineta en las aceras. La alcaldesa quiere fijar límites de 20 kilómetros (12 millas) por hora en la mayor parte de la ciudad y de 8 km (5 m) por hora en zonas con muchos peatones. También quiere que funcionen solo tres compañías de patinetas y limitar la cantidad de vehículos en circulación.

Se fijarán nuevas normas en septiembre que abarcarán a toda la nación, con multas de hasta 1.500 euros (1.680 dólares) por exceso de velocidad.

Algunos sectores dicen que estas reglas no bastan. Quieren límites de edad para los usuarios, que se les exija tomar cursos de conducción y tener seguros, para que el estado no tenga que pagar por las lesiones o los daños que provocan.

___

ALEMANIA

Berlín legalizó las patinetas eléctricas hace dos meses y pronto se dio cuenta de que necesita reglas más estrictas.

La semana pasada las autoridades municipales dijeron que crearán zonas para estacionar estos vehículos que a menudo son dejados en las aceras. Y se instruirá a la policía que esté más atenta a las infracciones de las patinetas.

La policía alemana dijo que 34 personas resultaron lesionadas por patinetas desde mediados de junio, casi siempre por culpa del conductor.

Mientras que los patrocinadores de las patinetas dicen que estos aparatos ayudan a combatir la contaminación, el otro bando afirma que son usadas por gente que normalmente camina o toma transporte público, por lo que el impacto en el medio ambiente es mínimo.

___

GRAN BRETAÑA

En el Reino Unido las patinetas no pueden usar las aceras y tampoco las carreteras, porque no tienen seguros, no pagan impuestos y los conductores no toman exámenes. Los patrocinadores de las patinetas dicen que es hora de cambiar las reglas.

La presentadora de televisión y personalidad de YouTube Emily Hartridge, de 35 años, fue la primera persona muerta mientras conducía una patineta al ser atropellada por un camión en el sur de Londres el 12 de julio.

Al día siguiente, un chico de 14 años sufrió lesiones en la cabeza al estrellarse contra una parada de autobuses en Londres.

___

ESPAÑA

Las patinetas son muy populares en las principales ciudades españolas y las autoridades se preparan para regular ese sector.

Por ahora rigen una serie de restricciones.

En Madrid es obligatorio usar casco hasta los 16 años. Pero todo el mundo debe usarlos en Barcelona, donde una anciana de 92 años falleció al ser atropellada por una patineta eléctrica. El conductor fue investigado, pero solo se lo multó porque no hay reglas para estos casos.

En Madrid las patinetas solo pueden operar en calles con no más de un carril en cada sentido y rige un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora (18 mph).

En Sevilla funciona desde hace poco el servicio de alquiler de patinetas y el operador estudia formas de hacer que el usuario vaya de un sitio específico a otro.

___

BÉLGICA

Bruselas, capital de Bélgica y de la Unión Europea, fue inundada por patinetas en el último año.

Pero cada uno de sus 19 distritos tiene sus propias reglas. Algunos fijan multas y límites de velocidad, otros tienen restricciones para el estacionamiento.

Ahora se quieren fijar reglas comunes para toda la capital.

___

ITALIA

El ministerio de transporte fijó nuevas reglas para patinetas y otras formas de transporte eléctrico el mes pasado.

Las patinetas pueden operar en las calles, sin superar los 30 km por hora. En las zonas peatonales el límite es de 6 kmph. Ahora las municipalidades deben decidir si fijan normas adicionales.

___

HOLANDA

En Holanda las bicicletas siguen siendo el vehículo más usado. Las patinetas no están permitidas en las calles y rara vez se ve una.

Las aseguradoras pidieron al gobierno que aclare por qué “algunos vehículos eléctricos pueden circular por las calles y otros no”.

___

Danica Kirka (Londres), Aritz Parra (Madrid), Raf Casert, Lorne Cook (ambos en Bruselas), Frank Jordans (Berlín), Dolores Hinkley (Roma), Mike Corder (Holanda) y Dusan Stojanovic (Belgrado) colaboraron en este despacho.