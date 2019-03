Envíos de cobre a China detenidos 44 días desde mina en Perú

LIMA (AP) — El gobierno peruano informó el martes que un conflicto monetario entre una comunidad campesina de los Andes y una de las minas más importantes de cobre de capitales chinos han paralizado la venta y envío del concentrado del mineral al gigante asiático por 44 días y es posible que en un futuro cercano la empresa tenga que paralizar sus actividades, lo cual “sería gravísimo” para las arcas estatales y afectaría a unos 8.000 trabajadores.

“La empresa viene operando y lo que no puede hacer es transportar sus concentrados para explotarlos, eso implica que la empresa no está vendiendo”, dijo a la televisora local N el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, quien explicó que al no vender cada mes, el Estado no recibe unos 9 millones de dólares y se pone en riesgo unos 8.000 empleos en minería. El ministro no dijo cuánto dinero estaría perdiendo la empresa minera por no poder vender el concentrado de cobre.

Desde el 4 de febrero, los vecinos de la comunidad de Fuerabamba, en la región surandina de Apurímac, bloquean el paso de los camiones que transportan el concentrado de cobre que se extrae de una mina a tajo abierto en los Andes llamada Las Bambas, propiedad de un consorcio liderado por la gigante estatal china Minmetals mediante su empresa filial MMG Limited. Los campesinos aducen que nadie les consultó la construcción de esta carretera que pasa por 39 hectáreas de sus terrenos agrícolas y exigen una compensación de poco más de 31 millones de dólares. La minera, por el contrario, les ofrece poco más de 500.000 dólares.

El dirigente campesino Gregorio Rojas dijo a The Associated Press que ellos no se oponen al trabajo de la minería, pero exigen un trato justo “de acuerdo a los estándares internacionales, ya que con esa carretera que usa la mina por nuestras tierras vamos a perderlas para siempre”.

Rojas, quien es dirigente de la comunidad de Fuerabamba, indicó que si el gobierno y la mina logran construir otra vía “por otros caminos, no nos opondremos porque buscamos vivir de forma pacífica”.

Varios derechos constitucionales --como la inviolabilidad de domicilio y la libertad de tránsito--están suspendidos en la zona desde 2018 debido al conflicto. No es la primera vez que la vía es bloqueada por los residentes. En 2016 otro bloqueo provocó enfrentamientos con la policía y la muerte de un poblador. La AP pidió comentarios a la minera sobre el conflicto sin obtenerlos al momento.

Según el sitio de internet de Las Bambas, la minera produjo más de 453.000 toneladas de concentrado de cobre en 2017.

Perú es el segundo productor mundial de cobre después de Chile. Casi toda la producción va a China, de acuerdo a datos oficiales.