Ryan Reynolds, derecha, y su esposa Blake Lively en el estreno de "Pokemon Detective Pikachu" en Military Island en Times Square el jueves 2 de mayo de 2019 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP

Entrevista AP: Ryan Reynolds, de "Deadpool" a "Pikachu"

NUEVA YORK (AP) — Alguna vez Ryan Reynolds se imaginó a sí mismo, en el mejor de los casos, como un personaje secundario de una serie de televisión.

"Cuando empecé en este negocio, mi mayor meta era ser el vecino extravagante en una serie de comedia", dijo Reynolds. "El camino fue muy diferente".

Contra todas sus expectativas, Reynolds ha emergido como uno de los más grandes astros de Hollywood, en gran parte gracias al arrollador éxito de sus dos películas de "Deadpool", filmes ocurrentes con clasificación R (que requiere que los menores de 17 años vayan acompañados de un padre o tutor al cine) que parecieron liberar los propios poderes de Reynolds para el sarcasmo locuaz.

En "Pokémon Detective Pikachu", que se estrena el viernes, Reynolds usa sus talentos mordaces para bien — o al menos para una historia más tierna y apta para niños. El actor le presta su voz al personaje principal, un Pokémon que ayuda a un hombre de 21 años (Justice Smith) a buscar a su padre desaparecido, quien era socio de Pikachu.

En una entrevista con The Associated Press, Reynolds habló de su transformación en un Pokémon.

AP: Le has dado tu vos a personajes en películas que incluyen "The Croods" y "Turbo", pero en "Detective Pikachu" también ayudaste a crear un personaje a través de la captura de tu movimiento facial.

Reynolds: Hice cerca de una hora de capturas de movimiento y de actuación en "Deadpool 2" para Juggernaut. Pero esta es la primera vez que he estado en ese mundo de esta manera tan profunda en la que estoy desarrollando el arco dramático de un personaje desde el comienzo hasta el final con la captura de movimiento. Usas un traje de rastreo de los pies a la cabeza. Hay múltiples cámaras pegadas a tu cabeza, lo cual es una locura total. Estoy seguro de que en nuestro mundo de Instagram hay quienes se preguntan dónde pueden comprar eso para uso personal.

AP: Seguramente tuviste bastante libertad, considerando que este era un personaje de Pokémon y no, por ejemplo, un simio.

Reynolds: Es un monstruo mítico de bolsillo. No hay ninguna atadura con la realidad para este personaje. Es bastante libre, lo que en sí mismo es una carga extraña. Una vez que las posibilidades se vuelven ilimitadas, puedes encerrarte un poco. Me tomó un par de sesiones darme cuenta de que todo es posible y simplemente tienes que aceptarlo. Es sólo cuestión de acceder a esa parte de tu cerebro de niño de 6 años que se alimenta exclusivamente de la imaginación y dejar que sea libre. Me encantaría poder hacer todas mis películas como esta.

AP: ¿Hay tomas tuyas descartadas que no son aptas para toda la familia?

Reynolds: Claro que sí, probablemente hay toda otra película que ellos podrían editar y armar que no sería de ninguna manera aprobada para niños. Cuando sientes ese tipo de libertad, realmente no te riges por un sistema de clasificación o ese tipo de cosas.

AP: Parece que tu carrera cobró vida cuando abriste un camino de protagonistas masculinos menos tradicionales.

Reynolds: Algunas de las cosas que he hecho en el pasado que podrías decir que no funcionaron fueron momentos en los que entraba en el papel protagónico masculino arquetípico. Es algo en lo que realmente nunca he sido tan bueno, para ser honesto. Tengo un gran respeto por quienes son buenos haciéndolo, pero también creo que nuestra idea de un hombre protagonista, un varón arquetípico, cambia cada día, los últimos cinco años en particular, y me parece genial. Creo que eso es una evolución, para ponerlo en términos Pikachu.

AP: Cuando Disney adquirió 20th Century Fox, el choque de culturas fue representado con dibujos de Mickey Mouse y Deadpool. ¿Te preocupa que en el futuro las películas de "Deadpool" bajen de tono bajo la dirección de Disney?

Reynolds: No, no tengo ninguna razón para preocuparme de acuerdo con todo lo que he escuchado que ha dicho Disney públicamente y en privado. En este momento no hay nada en particular de qué preocuparme.

AP: Te has conectado tanto con "Deadpool". ¿Fue un cambio consciente hacer "Detective Pikachu", que es para un público más familiar? La gente ya está exudando ternura.

Reynolds: Nunca he visto las cosas a una perspectiva de 30.000 pies de altura como para decir, ¿cómo cambiará esto la percepción que el público tiene de mí? Tan sólo pensar ese tipo de cosas me da náuseas. Realmente se dio orgánicamente. Habían animado una prueba de ejemplo con Pikachu y obviamente la habían probado con un montón de actores. Intentaron conmigo y por alguna razón funcionó, según ellos. Creo que esa yuxtaposición entre sus visuales y mi voz un poco áspera y de gruñón fue una unión hecha en el cielo.

AP: De alguna manera has llevado la mercadotecnia irónica de "Deadpool" a "Detective Pikachu". Hiciste un video ensalzando tu método intensivo de actuación para meterte en el personaje de Pikachu. Parece que te gusta un lado de negocios que muchos desprecian.

Reynolds: Amo la mercadotecnia. Tengo una empresa, Maximum Effort Productions, y eso es lo que hacemos. Tenemos una empresa de producción de cine pero también somos una empresa de marketing. Hacemos la mercadotecnia para Aviation Gin (su marca de ginebra), muchas cosas para "Deadpool" y muchas cosas para "Pikachu" y otras empresas. Es muy divertido. Creo que la mercadotecnia es más interesante cuando reconoces y juegas con el paisaje cultural.

AP: Parte de eso ha sido un pleito falso en redes sociales con Hugh Jackman. ¿Tienes algún mensaje para él?

Reynolds: (Ríe) Voy a guardar mi catálogo de insultos para Hugh Jackman para nuestra próxima entrevista.

