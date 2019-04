El béisbol en México quiere recuperar protagonismo

MONTERREY, México (AP) — Las Grandes Ligas vuelven a México este fin de semana para una serie de dos partidos de temporada regular entre los Cardenales de San Luis y los Rojos de Cincinnati, pero se encontrarán con un entorno distinto.

Resulta que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, es un ferviente aficionado del béisbol y está apostando fuerte para que recupere el protagonismo perdido.

México ha sido sede de partidos de temporada regular desde 1999, cuando la temporada de Grandes Ligas abrió con una serie entre Colorado y San Diego en Monterrey, ciudad que también fue sede de tres partidos de temporada regular en 1996, cuando chocaron los Padres y los Mets, además de una serie de tres juegos entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres, apenas el año pasado.

Todas las series fueron un éxito, agotándose las entradas para el Estadio de Béisbol de Monterrey, nuevamente escenario de la serie entre Cardenales y Rojos, a partir del sábado.

Pero López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre del año pasado, quiere que el béisbol en México sea algo más que sólo una serie de partidos anuales.

"El béisbol como es sabido es mi deporte favorito, desde niño en mi pueblo no había más que béisbol y para todos los que han jugado ese deporte saben lo que eso significa", dijo López Obrador, quien en la plataforma YouTube tiene varios videos en los que se le ve realizando buenos swings. "Todavía juego y todavía ‘macaneo’ (batear) arriba de .300, así como me ven, yo era centerfield (jardinero central) con buen brazo y cubría mucho terreno".

Esa pasión del mandatario por el béisbol no se quedó sólo en palabras.

Recientemente se anunció la creación de la Oficina de la Presidencia para la Promoción de Béisbol (Promobeis), que es dirigida por Édgar González, un expelotero que pasó dos temporadas en las mayores como segunda base de los Padres y después fue manager de la selección mexicana de béisbol.

Entre otras cosas, Promobeis tiene la consigna presidencial de colocar entre 60 y 80 peloteros mexicanos en las Grandes Ligas en los próximos años. Actualmente, hay sólo ocho mexicanos en los 30 clubes de las mayores y para lograr esa cifra, González y López Obrador tienen la mira en los 163 peloteros que actualmente ya se encuentran en ligas menores.

"Me gusta el reto, es algo que no se ha hecho y creo que puede dar mucho fruto, creo que es mucho más fácil tener a más peloteros que a jugadores de fútbol americano en la NFL; además creemos que con el impulso al deporte haremos que más niños se involucren más y se alejen de los malos hábitos”, dijo González a The Associated Press en una entrevista.

“Creemos que tener más jugadores mexicanos en el extranjero nos ayudaría a crecer en la popularidad, ahora hay poco más de 160 en ligas menores, en mayores tenemos alrededor de 10 porque suben y bajan constantemente, creo que es un buen número pero queremos crecer y tener más jugadores firmados como otros países como Puerto Rico o Dominicana”, añadió.

Para arrancar el proyecto, González y Promobeis cuentan con un presupuesto que en 2019 tendrá el equivalente de unos 17.5 millones de dólares. El dinero se invertirá en la apertura de 10 academias de béisbol que serán administradas federalmente, y para apoyar a tres academias privadas ya existentes.

“El béisbol se tiene que comenzar a practicar desde chico, si ahora se va a apoyar al béisbol como lo hará el presidente va a ser muy bueno", dijo Vinicio Castilla, el exjugador de los Rockies de Colorado y considerado uno de los mejores toleteros mexicanos de todos los tiempos.

"Al presidente le encanta el béisbol, es su pasión y eso es una gran noticia porque va a apoyar más a la gente que lo necesite, me imagino que habrá más campos y eso es una gran noticia para todos los que nos gusta el béisbol, el tener un presidente que está metido y detrás del béisbol en México", añadió Castilla, cuya carrera en Grandes Ligas cubrió 16 temporadas.

Con la inversión que hará el gobierno federal, el béisbol será el deporte que más apoyo económico recibirá en un presupuesto global de 154 millones de dólares para todo el deporte mexicano.

"El presupuesto no tiene connotación personal, el béisbol no tiene velación de favoritismo", respondió López Obrador a las críticas que ha recibido por darle prioridad a su pasatiempo. "El presupuesto tiene que pasar por escrutinios iguales y manejarse como lo plantea la ley, no hay favoritismos ni excepciones".

La idea de tener más peloteros mexicanos en equipos de Grandes Ligas como un detonante para el impulso del béisbol en el país no es nueva. El comisionado de las Grandes Ligas Rob Manfred lo ha mencionado en varias ocasiones como un factor importante para que en un futuro el país pueda ser considerado como sede de una franquicia de expansión.

Además del programa del gobierno, una puerta para más mexicanos en Grandes Ligas se abrió en marzo pasado, cuando se anunció el acuerdo para que los peloteros con contratos de la Liga Mexicana de Béisbol sean elegibles para firmar con clubes de las mayores, siempre que cumplan con los requisitos de tener al menos 25 años de edad y seis o más años de experiencia fuera de Estados Unidos.

"México es un mercado importante para nuestro deporte como ha quedado demostrado por las series que se desarrollarán en Monterrey", dijo Manfred en marzo. "Estamos ansiosos por las oportunidades para desarrollar más jugadores de Grandes Ligas y aficionados en el país".

Aunque en México el fútbol es considerado el deporte nacional, no siempre fue así. El fútbol americano y el béisbol tuvieron periodos importantes de auge.

La Liga Mexicana de Béisbol, fundada en 1925, llegó a contar en sus equipos con peloteros legendarios de Estados Unidos como Satchel Paige, James "Cool Papa Bell" y Josh Gibson, además de Mickey Owen y Sal Maglie. Pero eventualmente los mexicanos no pudieron competir con los sueldos de las Grandes Ligas y en la década de los 60 y 70, el fútbol tomó más popularidad y desplazó al béisbol que ahora busca resurgir.

El éxito del plan para impulsar el béisbol en México aún está por verse, mientras eso ocurre, los mexicanos tienen aseguradas series de Grandes Ligas hasta 2021, que también sirven para impulsar la popularidad de ese deporte.

“Es claro que el fútbol es el más fuerte pero lo que queremos es competir con ellos y decir que el béisbol va creciendo y que los chicos sepan que ahí hay una oportunidad”, agregó González. “Y mientras hay más jugadores mexicanos que seguir en Grandes Ligas, estos partidos que vienen cada años son importantes porque los niños verán a atletas y la disciplina que siguen para triunfar, se vuelve algo aspiraciones y eso sólo nos puede ayudar”.