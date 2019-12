Eilish, Lizzo y Lil Nas X ganadores del Premio Apple Music

En esta foto del 2 de noviembre del 2019, Billie Eilish durante la gala de LACMA para las artes y el cine en Los Angeles. (Foto por Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo) En esta foto del 2 de noviembre del 2019, Billie Eilish durante la gala de LACMA para las artes y el cine en Los Angeles. (Foto por Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo) Photo: Jordan Strauss, Jordan Strauss/Invision/AP Photo: Jordan Strauss, Jordan Strauss/Invision/AP Image 1 of / 1 Caption Close Eilish, Lizzo y Lil Nas X ganadores del Premio Apple Music 1 / 1 Back to Gallery

LOS ANGELES (AP) — Billie Eilish es la primera ganadora del Premio Apple Music al artista global del año, uno de tres honores para la cantante pop.

Apple anunció el lunes que “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” de Eilish fue nombrado álbum del año. Y Eilish y su hermano Finneas también recibirán el honor al compositor del año.

Eilish dará un concierto el miércoles que podrá verse en vivo por streaming desde el Teatro Steve Jobs en la sede de Apple en Cupertino, California, a partir de las 6:30 p.m. locales (0230 GMT del jueves).

Lizzo fue nombrada artista revelación del año.

Y “Old Town Road” de Lil Nas X fue elegida como canción del año.

La compañía dijo que sus premios a álbum y canción del año son determinados por las reproducciones en su servicio Apple Music. Otros ganadores son elegidos por el equipo editorial de Apple Music.