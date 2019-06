Ecuador: evangélicos protestan contra matrimonio gay

QUITO (AP) — Cientos de indígenas evangélicos reclamaron el martes frente a la Asamblea Nacional de Ecuador que se derogue el matrimonio gay, aprobado recientemente en un histórico fallo de la Corte Constitucional.

A los gritos y con carteles en los que se leía “En defensa de la vida y la familia”, “Nulidad de matrimonio igualitario”, “Destitución de Corte Constitucional” exigieron la intervención de los parlamentarios para buscar un camino legal que permita revertir el fallo.

El 12 de junio la Corte Constitucional aprobó la posibilidad de que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio, lo que de inmediato provocó reacciones de júbilo en la comunidad LGBTIQ y de rechazo por parte de las iglesias católica y evangélica.

“La familia está compuesta por mamá, papá, hijos; hombre y mujer”, dijo el asambleísta Luis Pachala ante los manifestantes, quien además pidió a la Corte Constitucional “que respete a la constitución, que respete a la familia, a los 17 millones de ecuatorianos”.

En otras ciudades como Esmeraldas, Guayaquil y Cuenca representantes de las distintas iglesias han llamado a sus fieles a salir a las calles para protestar contra de la decisión de la Corte. Hasta ahora en Ecuador sólo estaba permitida la llamada “unión de hecho” que no ofrecía garantías legales a las parejas del mismo sexo.

El analista y catedrático de la Universidad Andina, Hernán Reyes, dijo a The Associated Press que “no me asombra que haya habido una feroz reacción de los grupos religiosos porque esa decisión atenta contra uno de los dogmas mayores de la sociedad tradicional, el tipo de familia nuclear heterosexual, la típica familia religiosa”.

Añadió que quienes piden la destitución de la Corte Constitucional “porque no les gustó su decisión llegan a extremos de un radicalismo politiquero, populista. Los magistrados se han ceñido a las normas y los procesos legales vigentes y pedir su destitución es descabellado”.

A pesar del fallo de la Corte las parejas del mismo sexo aún no pueden casarse debido a que falta modificar reglamentos y procesos administrativos.