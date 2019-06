EEUU restringe la promoción del vapeo en redes sociales

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos inició gestiones para disciplinar a compañías de vapeo por promocionar sus productos de nicotina mediante personalidades influyentes o “influencers” en Facebook, Twitter y otras redes sociales.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) envió cartas el viernes a cuatro compañías que emplean a los famosos para que promocionen sus marcas a sus seguidores.

Los mensajes colocados en internet no tienen los mensajes que son obligatorios para televisión y otros medios tradicionales, que deben advertir que estos productos contienen nicotina y que ésta es adictiva.

La FDA, junto con la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés), envió las cartas a las empresas Solace Vapor, Hype City Vapors, Humble Juice Co. y Artist Liquid Labs. Las compañías no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios hechas por The Associated Press.

Facebook prohíbe la promoción de cigarrillos electrónicos y las autoridades han estado presionando a los “influencers” _quienes tienen una gran cantidad de seguidores en las redes sociales y que reciben comisiones por promover productos o servicios_ para que aclaren que están recibiendo un pago para promover algo.

La medida surge en momentos en que la FDA y otras agencias públicas están tratando de contrarrestar lo que califican de una epidemia en el uso de cigarrillos electrónicos, especialmente por parte de menores de edad. Los expertos han determinado que el fenómeno es alimentado por mensajes, fotos y videos colocados en internet por los “influencers”, las compañías fabricantes o las agencias de publicidad.

Las cifras oficiales apuntan que el año pasado aumentó un 80% el vapeo por parte de adolescentes en Estados Unidos. Uno de cada cinco estudiantes de secundaria usa estos productos.

Los cigarrillos electrónicos funcionan convirtiendo en vapor un aerosol inhalable saborizado. Son ampliamente considerados menos nocivos que los cigarrillos normales y muchos adultos los usan como fuente alternativa de nicotina. Sin embargo, los expertos señalan que la nicotina atrofia el cerebro en la adolescencia y estudios recientes indican que muchos adolescentes no saben que están inhalando nicotina cuando vapean.

"Es indispensable que garanticemos que los fabricantes, los vendedores y otros estén incluyendo el aviso correspondiente sobre las características adictivas de la nicotina en sus paquetes y anuncios, especialmente en las redes sociales que son tan populares entre los jóvenes", dijo en una declaración el comisionado de la FDA Ned Sharpless.

Matthew Perrone está en: https://twitter.com/AP_FDAwriter

