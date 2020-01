EEUU: Iraníes acusan detenciones y grupos exigen respuestas

Negah Hekmati habla sobre su demora de varias horas en su regreso a Estados Unidos desde Canadá junto con su familia hace varios días, durante una conferencia de prensa en la oficina de la representante demócrata Pramila Jayapal, el lunes 6 de enero de 2020, en Seattle. (AP Foto/Elaine Thompson)

SEATTLE (AP) — Grupos defensores de los derechos civiles y legisladores exigieron el lunes información de las autoridades federales después de los reportes de que decenas de iraníes-estadounidenses fueron detenidos e interrogados el fin de semana en la frontera mientras volvían a Estados Unidos desde Canadá.

La filial del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas en el estado de Washington indicó que más de 60 iraníes e iraníes-estadounidenses fueron detenidos e interrogados durante varias horas en el Cruce Fronterizo Peace Arch en Blaine, Washington. Las demoras ocurrieron después de las alertas de seguridad de que Irán podría tomar represalias por la decisión del presidente Donald Trump de abatir la semana pasada a un alto general iraní.

Algunos de los viajantes volvían el sábado de un concierto de una estrella iraní del pop en Vancouver, mientras que otros habían salido de vacaciones o visitaban a familiares con motivo de las festividades.

Las inusuales demoras para los viajantes de ascendencia iraní se prolongaron hasta la tarde del domingo, pero aparentemente finalizaron el lunes, dijeron los grupos por los derechos civiles. Se desconoce por el momento si los viajantes sufrieron retrasos similares en otras partes.

Por lo general los agentes fronterizos utilizan su criterio para referir a los viajantes para inspección adicional, como si la documentación de una persona no está en regla o si el agente detecta algo sospechoso. Pero los grupos por los derechos de los migrantes y legisladores dijeron que singularizar a los iraníes-estadounidenses que no se apegaban a estos factores fue una equivocación y una violación a su derecho de protección igualitaria ante la ley.

Negah Hekmati, de 38 años, dijo en conferencia de prensa realizada el lunes en la oficina de la representante federal Pramila Jayapal que ella y su esposo estuvieron detenidos, junto con su hijo de 8 años y su hija de 5, desde la medianoche hasta las 5 de la mañana del domingo, después de volver de un viaje de esquí. Los cuatro son ciudadanos estadounidenses, aunque ella y su marido nacieron en Irán.

La familia es parte del programa NEXUS — un programa de cruce fronterizo acelerado para viajantes de bajo riesgo — y visitan a sus familiares en Canadá más o menos una vez al mes. Nunca antes habían permanecido detenidos tanto tiempo.

“Mi hija me decía: ‘Por favor, no hables en persa. Tal vez si no hablas en persa no te lleven”, narró Hekmati. “Eso no está bien”.