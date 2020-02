EEUU: Dentista suspendido por pacientes enfermos; uno muerto

NEWARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Nueva Jersey suspende por cinco años la licencia de un dentista después de que 15 de sus pacientes se enfermaron por una infección cardíaca bacteriana y uno falleció.

El cirujano oral John Vecchione también acordó el lunes pagar 293.500 de dólares en multas.

"El doctor Vecchione pasó años negando cualquier responsabilidad por las infecciones contraídas por los pacientes bajo su cuidado", dijo Howard Pine, director interino de la División de Asuntos del Consumidor.

Vecchione cometió “conducta profesional inapropiada y negligencia grave” al no seguir los protocolos de control de infecciones, dijeron funcionarios estatales. El estado alegó que el dentista de Budd Lake no usó agua ni solución salina estériles durante los procedimientos quirúrgicos, manipuló y almacenó incorrectamente viales de medicamentos de dosis única y no preparó adecuadamente los instrumentos.

Las acusaciones derivaron de una serie de inspecciones realizadas después de un brote de endocarditis bacteriana entre los pacientes de Vecchione.

La suspensión es retroactiva al 31 de agosto de 2016. Eso significa que a Vecchione se le permitirá comenzar su período de prueba de un año a partir del 31 de agosto de este año si cumple con los términos de la orden de consentimiento y demuestra su aptitud y competencia para reanudar la práctica, informó el estado.