Djokovic guía triunfo de Serbia sobre España en Copa ATP

SYDNEY (AP) — Novak Djokovic venció a Rafael Nadal y seguidamente regresó a la cancha en apenas una hora para ganar el decisivo duelo de dobles para asegurar la victoria de Serbia sobre España en la final de la Copa ATP.

Djokovic, número 2 en el mundo, se llevó un triunfo de 6-2, 7-6 (4) sobre el número 1 Nadal el domingo por la noche para emparejar la final, luego que Roberto Bautista Agut había puesto arriba a España 1-0 con una victoria de 7-5, 6-1 sobre Dusan Lajovic en el primer duelo de sencillos.

Tras extender a 29-26 su ven taja en partidos contra Nadal en su carrera, Djokovic se combinó con Victor Troicki en un triunfo de 6-3, 6-4 sobre Pablo Carreño Busta y Feliciano López.

Nadal, que no ha vencido a Djokovic en canchas duras dese la final del Abierto de Estados Unidos en el 2013, se retiró de los dobles por fatiga y fue remplazado por López.

“He estado jugando mucho tenis en los últimos días. Mi nivel de energía está un poco más bajo que lo usual, porque jugué un partido largo ayer, uno muy largo el día anterior, muy largo (en Perth)”, dijo Nadal. “Es una decisión de equipo y confiamos en nuestro equipo. Por eso hemos tenido éxito, porque pudimos darles confianza al resto de los jugadores, a Feliciano y as Pablo”.

Tras jugar seis partidos de sencillos y dos de dobles en 10 días _ en las costas este y oeste de Australia _ menos de dos meses después de guiar a España a ganar el título de la Copa Davis en Madrid, Nadal llamó a la Federación Internacional de Tenis y la TP a negociar para formar un campeonato mundial de equipos.

“Pienso que (la Copa ATP) es una gran competencia, peor al mismo tiempo no puedo dejar de pensar que dos Copas del Mundo en un mes no son algo realista. No es posible”, dijo. “Tenemos que encontrar una forma de resolverlo y encontrar una forma de subrayar la importancia a la ITF y la ATP para crear una sola competencia mundial de equipos, n o dos”.

La ventaja temprana de España puso presión sobre Djokovicn para mantener a Serbia en la competencia. El serbio no había perdido un partido de sencillos en el nuevo torneo de 24 equipos y arrancó el domingo con la misma convicción.

“Jugamos muchos puntos excitantes. Hubo algunos intercambios increíbles hoy”, dijo Djokovic. “Empecé el partido perfectamente. Todo me salió bien. El saque me sacó de apuros en el segundo set”.