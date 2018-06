Diseñadora Kate Spade es hallada muerta en su apartamento





Photo: Bebeto Matthews, AP Image 1 of / 2 Caption Close Image 1 of 2 En esta foto del 13 de mayo del 2004, Kate Spade posa con bolsos y zapatos de su próxima colección en Nueva York. Agentes dijeron el martes 5 de junio del 2018 que la diseñadora neoyorquina fue hallada muerta en su apartamento de Manhattan en un aparente suicidio. (AP Foto/Bebeto Matthews, Archivo) less En esta foto del 13 de mayo del 2004, Kate Spade posa con bolsos y zapatos de su próxima colección en Nueva York. Agentes dijeron el martes 5 de junio del 2018 que la diseñadora neoyorquina fue hallada ... more Photo: Bebeto Matthews, AP Image 2 of 2 En esta foto del 13 de mayo del 2004, Kate Spade posa con bolsos y zapatos de su próxima colección en Nueva York. Agentes dijeron el martes 5 de junio del 2018 que la diseñadora neoyorquina fue hallada muerta en su apartamento de Manhattan en un aparente suicidio. (AP Foto/Bebeto Matthews, Archivo) less En esta foto del 13 de mayo del 2004, Kate Spade posa con bolsos y zapatos de su próxima colección en Nueva York. Agentes dijeron el martes 5 de junio del 2018 que la diseñadora neoyorquina fue hallada ... more Photo: Bebeto Matthews, AP Diseñadora Kate Spade es hallada muerta en su apartamento 1 / 2 Back to Gallery

NUEVA YORK (AP) — La diseñadora de modas Kate Spade fue hallada muerta en su apartamento en un aparente suicidio, dijeron las autoridades. Tenía 55 años.

Personal de limpieza halló a Spade ahorcada en su residencia de Park Avenue alrededor de las 10:20 de la mañana del martes, según agentes. Dicen que dejó una nota en la escena.

Los funcionarios no estaban autorizados a divulgar detalles de una investigación en curso y hablaron con The Associated Press a condición de anonimato. No sabían qué decía la nota.

La diseñadora neoyorquina creó una línea de elegantes bolsos a principios de los 90 que causó sensación.

Su compañía, Kate Spade New York, tiene más de 140 tiendas al menudeo y de descuento en todo Estados Unidos y más de 175 tiendas a nivel internacional.