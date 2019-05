Dirigente del COI calma a federaciones sobre Tokio 2020

John Coates, jefe de la Comisión Coordinadora del COI para llos Juegos Olímpicos y paralímpicos de Tokio 2020, y el presidente del comité organizador de los juegos Yoshiro Mori participan en una conferencia de prensa el jueves, 23 de mayo del 2019. (Tsuyoshi Ueda/Kyodo News vía AP)

TOKIO (AP) — Un dirigente olímpico garantizó el jueves que complacerá a los jefes de federaciones deportivas internacionales que temen que los organizadores de los Juegos de Tokio 2020 pudieran recortar el presupuesto para cosas que ven como “decoración” pero que las federaciones consideran “esenciales”.

Muchas federaciones temen una repetición de lo sucedido en los Juegos de Río de Janeiro en 2016, cuando los organizadores comenzaron a recortar fondos unos pocos meses antes de la inauguración. Las federaciones se pronunciaron hace unas semanas en reuniones en Australia, con una de ellas diciendo que temía la imagen “barata” de Río.

"Las expectativas son extremamente elevadas y lo que tenemos que hacer ahora es satisfacerlas”, dijo Christophe Dubi, director ejecutivo de los Juegos Olímpicos, al final de una inspección de tres días del COI en Tokio.

"Todo lo que tenga que ver con la competencia, empezando con los deportistas, va a ser de primera. Garantizado”, dijo Dubi.

Tokio quiere mantener a raya su presupuesto operativo de 5.600 millones de dólares, el dinero necesario para operar los juegos. Es el mayor presupuesto de cualquier olimpiada reciente y está fortalecido por un total récord de 3.000 millones de dólares en acuerdos locales de patrocinio.

El presupuesto es respaldado además por 15.000 millones añadidos por los gobiernos nacional y local, una suma dirigida a la construcción de instalaciones y la preparación de la ciudad para cuando comiencen los Juegos en apenas 14 meses.

John Coates, que encabeza el equipo de inspectores del COI, dijo que los asuntos que les preocupaban a las federaciones pueden ser resueltos con “10-20 millones”. Dijo que son áreas relacionadas con "al aspecto de los juegos” y la “presentación deportiva”.

Coates ha dicho que usando más instalaciones temporales y ya existentes, Tokio ha ahorrado miles de millones respecto a planes previos que preveían la construcción de más instalaciones nuevas. Pero el costo de preparar las instalaciones existentes no es poco. Y es absorbido por el presupuesto del comité organizador y no por gobiernos, que están pagando por la mayor parte de la construcción de instalaciones nuevas.

"No importa cuáles ingresos de patrocinio se reciben, no hay manera de que puedan cubrir por más de una fracción de los miles de millones en infraestructura que está construyendo Tokio”, dijo Victor Matheson, experto en economía del deporte en el College of the Holy Cross, en un correo electrónico a The Associated Press.

Coates dijo que un reporte detallado sobre acusaciones de abusos laborales _ principalmente en la construcción del Estadio Nacional y de la Villa Olímpica _ había sido recibido por el presidente del COI Thomas Bach.

El reporte de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera se titula “El Lado oscuro de las Olimpiadas de Verano de Tokio 2020”.

"Nos tomamos esos asuntos muy seriamente y estamos dedicados a trabajar con las partes pertinentes para responder y encontrar las soluciones adecuadas”, dijo Coates. Y añadió que los organizadores colaboran con el gobierno de Tokio y el Consejo del Deporte de Japón, los dos organismos objeto de la mayoría de las críticas.

La municipalidad está a cargo de la construcción de la Villa Olímpica y el consejo, un organismo del gobierno central, construye el Estadio Nacional.