Director de casting es elegido presidente de la Academia

LOS ANGELES (AP) — El director de casting David Rubin fue elegido presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización que otorga los premios Oscar.

Es el primer director de casting que asciende a la presidencia de la academia. Sucederá al director de cinematografía John Bailey, quien ha ocupado el cargo desde agosto del 2017.

Rubin tiene más de 100 créditos, incluyendo películas como "The English Patient" (“El paciente inglés”), “Men in Black” (“Hombres de negro”), "Four Weddings and a Funeral" (“Cuatro bodas y un funeral”) y la exitosa serie de HBO "Big Little Lies".

Asume la presidencia mientras la organización continúa sus esfuerzos para diversificar su membresía y mejorar los índices de audiencia de los Premios de la Academia, que los últimos dos años cayeron por debajo de 30 millones de espectadores.

La academia de cine se comprometió en 2016 a duplicar el número de mujeres y minorías de su membresía para 2020. En ese entonces, sólo el 25% de sus miembros eran mujeres y el 8% no blancos.

La próxima ceremonia de los premios Oscar será el 9 de febrero y se transmitirá en vivo por la cadena ABC.