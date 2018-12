Devolverán a Ucrania pintura robada en 2da Guerra Mundial

Una pintura robada en la Segunda Guerra Mundial que estuvo décadas en una casa en Connecticut será devuelta a un museo de arte en Ucrania, según funcionarios estadounidenses y ucranianos.

El FBI decomisó la obra después de que una pareja de jubilados en Ridgefield la trasladara a Washington, D.C., para subastarla el año pasado. David y Gabby Tracy tenían gran afecto por la pintura pero creían que era una copia y no la original firmada.

La pintura de 2,4 metros (8 pies) de alto describe una escena en la que el zar ruso del siglo XVI, Iván el Terrible, huye cabizbajo a caballo del Kremlin.

El cuadro se encontraba en una casa de Ridgefield desde antes de que David Tracy la comprara en 1987. La pareja anterior del lugar dijo que la pintura ya estaba ahí cuando adquirió la casa de un suizo en 1962.

Cuando Tracy y su esposa se mudaron a otra residencia de la zona, gastaron 37.000 dólares para construir una amplia sala iluminada a fin de exhibir la obra.

“Esta pintura era muy bella, y la queríamos”, dijo el sábado Gabby Tracy, de 84 años, a The Associated Press. “Era imposible no admirar esta pintura fina, el detalle del rostro de Iván”.

Pero a medida que hacían sus planes para cambiarse el año pasado a un condominio en Maine, advirtieron que el lugar carecía de espacio para la obra. Contrataron a una compañía de subastas cerca de Washington para vender el cuadro, que fue valorado en unos 5.000 dólares.

Sin embargo, después de que la casa de subastas incluyera la pintura en su catálogo, un empleado recibió un correo electrónico urgente de un museo de arte en Ucrania.

“¡Atención! La pintura ‘Iván el Terrible’ fue parte de la colección del Museo de Arte Dnepropetrovsk hasta 1941 y fue robada durante la Segunda Guerra Mundial”, se decía en el correo electrónico, de acuerdo con documentos judiciales. ¡¡¡Por favor, suspendan la venta de esta pintura en subasta!!!”

El museo dijo que el cuadro se llamaba “La salida secreta de Iván el Terrible antes de la Oprichina” y fue pintado en 1911 por Mijaíl Panin. La obra fue exhibida en forma permanente en el museo ucraniano hasta 1941, pero desapareció durante la ocupación nazi.