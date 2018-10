Mueren 20 al chocar limusina rumbo a fiesta de cumpleaños

Una mujer aparece enfrente de un altar improvisado el domingo 7 de octubre del 2018, en el lugar donde el día previo chocó una limusina dejando 20 muertos, en Schoharie, Nueva York. (AP Foto/Hans Pennink) Una mujer aparece enfrente de un altar improvisado el domingo 7 de octubre del 2018, en el lugar donde el día previo chocó una limusina dejando 20 muertos, en Schoharie, Nueva York. (AP Foto/Hans Pennink) Photo: Hans Pennink, AP

Esta foto del domingo 7 de octubre del 2018 muestra una llanta y escombros en el lugar de un choque mortal el día previo, en Schoharie, Nueva York. (AP Foto/Hans Pennink) Esta foto del domingo 7 de octubre del 2018 muestra una llanta y escombros en el lugar de un choque mortal el día previo, en Schoharie, Nueva York. (AP Foto/Hans Pennink) Photo: Hans Pennink, AP

Photo: Hans Pennink, AP Image 1 of / 2 Caption Close Mueren 20 al chocar limusina rumbo a fiesta de cumpleaños 1 / 2 Back to Gallery

SCHOHARIE, Nueva York, EE.UU. (AP) — Una limusina con cuatro hermanas, otros parientes y amigos que iba rumbo a una celebración de cumpleaños, se pasó un semáforo en rojo y embistió una camioneta estacionada, causando la muerte de las 18 personas al interior del vehículo y otros dos peatones, informaron el domingo funcionarios y parientes de las víctimas.

El accidente del fin de semana, fue el más letal en casi una década en Estados Unidos. El choque hizo que un tranquilo sábado se convirtiera en un caos en un popular destino rural con turistas disfrutando de las hojas otoñales. Los parientes dicen que la limusina llevaba a las hermanas y sus amigos a la celebración de 30 años de la más joven.

“Eran chicas increíbles”, dijo su tía, Barbara Douglas, a la prensa el domingo. “Hacían cualquier cosa por ti, eran muy cercanas entre ellas y amaban a su familia”.

Douglas dijo que tres de las hermanas estaban con sus esposos y las identificó como Amy y Axel Steenburg, Abigail y Adam Jackson, Mary y Rob Dyson y Allison King.

“Hicieron algo responsable al contratar la limusina para no tener que conducir a ningún lugar”, dijo y agregó que las parejas tenían siete hijos entre ellos que se habían quedado en casa.

La limusina Ford Excursion 2001 transitaba en dirección al suroeste en la Ruta 30 en Schoharie, a unos 270 kilómetros (170 millas) al norte de la ciudad de Nueva York, a eso de las 2 de la tarde cuando no se detuvo en la parada de la Ruta 30A, dijo el primer superintendente adjunto de la policía estatal Christopher Fiore en conferencia de prensa en Latham, Nueva York.

El vehículo atravesó la autopista y chocó contra una camioneta sin pasajeros que estaba estacionada en la tienda Apple Barrel Country, lo que provocó la muerte del conductor y los 17 pasajeros, así como de otras dos personas que se encontraban afuera del vehículo.

La gerente de la tienda, Jessica Kirby, le dijo a The New York Times que la limusina venía de bajada “probablemente a unos 100 kilómetros por hora (60 mph)”. En un email enviado el domingo a The Associated Press, se quejó de que la intersección en donde fue el choque ha habido varios accidentes.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos investiga el caso.

___

Salsberg reportó desde Boston. Contribuyeron a esta nota los corresponsales de la AP Michael Balsamo en la ciudad de Nueva York, John Kekis en Latham, Nueva York, y David Klepper en Providence, Rhode Island.