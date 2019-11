Desaparecido en España exespía venezolano buscado por EEUU

MADRID (AP) — La policía española no ha podido localizar al mayor general Hugo Carvajal, exjefe del espionaje venezolano, que está buscado por la justicia estadounidense por supuesto narcotráfico, dijeron las autoridades a The Associated Press el miércoles.

Medios españoles reportaron el pasado viernes que un tribunal revirtió un fallo previo que rechazaba un pedido de extradición a Estados Unidos y ordenó a las autoridades que ejecutasen la solicitud.