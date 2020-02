Denuncia: Empleados de EEUU carecían de protección antiviral

En esta fotografía del 1 de febrero de 2020, proporcionada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se muestra la instalación Westwind Inn en la Base Travis de la Fuerza Aérea, en California. (Nicholas Pilch/Fuerza Aérea de Estados Unidos vía AP) less En esta fotografía del 1 de febrero de 2020, proporcionada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se muestra la instalación Westwind Inn en la Base Travis de la Fuerza Aérea, en California. (Nicholas ... more Photo: Nicholas Pilch, AP Photo: Nicholas Pilch, AP Image 1 of / 1 Caption Close Denuncia: Empleados de EEUU carecían de protección antiviral 1 / 1 Back to Gallery

WASHINGTON (AP) — Un informante del gobierno presentó una denuncia en la que alega que algunos trabajadores federales no tenían el equipo de protección ni la capacitación necesarios cuando fueron enviados a ayudar a los estadounidenses evacuados de China durante el brote del coronavirus.

La denuncia se refiere a los empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) que fueron enviados a las bases Travis y March de la Fuerza Aérea en California para ayudar a los evacuados en cuarentena. La Oficina del Asesor Legal Especial, una agencia federal que investiga problemas con el personal, confirmó el jueves que ha recibido la denuncia del informante, cuya identidad no se proporcionó, y ha abierto un caso.

El representante demócrata Jimmy Gomez dijo que el informante recientemente contactó a su oficina, también alegando represalias por parte de sus superiores por haber señalado los problemas de seguridad.

“La preocupación que he tenido desde el momento en que me enteré es que los individuos del HHS no están tomando en serio las quejas de sus empleados”, afirmó Gomez en una entrevista. “Se supone que sus superiores no deben rechazarlas. Al tomar represalias contra las personas que señalan un problema, eso sólo desalienta a otras personas de reportar faltas a las normas”.

La denuncia fue incoada por un funcionario de alto rango de la Administración de Asuntos de Niños y Familias (ACF, por sus siglas en inglés), una agencia de servicio social del HHS, señaló la oficina del representante.

El informante formaba parte de un equipo integrado por una docena de empleados de la agencia que habían sido enviados a ayudar a enlazar a los evacuados con la asistencia del gobierno a fin de facilitar su retorno, en caso de que cumplieran los requisitos para recibirla. El equipo estuvo ahí desde mediados de enero hasta los primeros días de este mes.

Aunque los miembros del equipo tenían guantes en algunas ocasiones y en otras mascarillas, carecían de equipo de protección para todo el cuerpo y no fueron capacitados sobre cómo protegerse en una zona de riesgo viral, de acuerdo con la descripción proporcionada por la oficina del Congreso. No tenían mascarillas especiales con filtros. Mientras ayudaban a los evacuados, los miembros del equipo se dieron cuenta de que los trabajadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades contaban con todo el equipo de protección para evitar que se contagiaran.

La oficina de Gomez dijo que el informante de alto rango se quejó con sus superiores y le dieron la opción de ser reasignado o despedido.

El representante demócrata señaló que, hasta donde él sabe, ninguno de los empleados de la agencia está infectado con el nuevo tipo de coronavirus.

Sin referirse directamente a la denuncia, Gomez interrogó al secretario del HHS, Alex Azar, sobre la situación durante una audiencia en el Congreso el jueves.

“¿Alguno de estos empleados de la ACF estuvo expuesto a evacuados de alto riesgo?”, preguntó el legislador, añadiendo que tenía entendido que, cuando el equipo fue enviado a California, “las condiciones en el terreno fueron un poco caóticas”.

Azar respondió que no estaba al tanto de ninguna violación a las prácticas de protección.

“La urgencia no compensa violar los protocolos de aislamiento y cuarentena”, manifestó. “Quisiera enterarme de todos los hechos y tomaría las medidas correctivas apropiadas”.

Si alguno de los empleados del HHS se hubiera infectado, entonces esa persona podría haber contagiado involuntariamente a otros, señaló Gomez.

___

La periodista de The Associated Press Carole Feldman contribuyó a este despacho.