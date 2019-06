Los aspirantes a la candidatura demócrata a la presidencia, de izquierda a derecha, el alcalde neoyorquino Bill de Blasio; el representante Tim Ryan; el exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Julian Castro; el senador Cory Booker; la senadora Elizabeth Warren; el ex representante Beto O'Rourke; la senadora Amy Klobuchar; el representante Tulsi Gabbard; el gobernador de Washington, Jay Inslee, y el exrepresentante John Delaney escuchan una pregunta durante un debate en las primarias del partido efectuado en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, el miércoles 26 de junio de 2019, en Miami. (AP Foto/Wilfredo Lee) less